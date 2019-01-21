Экономика

МВФ понизил прогноз роста российской экономикиDP.RU вчера в 08:10

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста российской экономики на 2019 и 2020 годы, эти данные приводятся в докладе организации, опубликованном в понедельник, 21 января.
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Эксперты: поддержание темпов роста экономики Китая возможно за счет структурных изменений

ТАССвчера в 23:11

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики

Ведомостивчера в 18:25

МВФ понизил оценку роста экономики РФ в 2019 году до 1,6%

Интерфаксвчера в 08:05

МВФ снизил прогноз роста экономики России до 1,6%

Газета.Ruвчера в 11:27

МВФ понизил прогноз роста ВВП России в ближайшие два года

RT на русскомвчера в 08:48

МВФ назвал риски для мировой экономики в 2019 году

Известиявчера в 09:17

Мировая экономика почувствовала слабость

Коммерсантъвчера в 17:58
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Экономика

ЦБ отправил на санацию банк из топ-50

ЦБ утвердил план повышения финансовой устойчивости Московского индустриального банка (МИнБанк), который занимает 33-е место по размеру активов.
Обновлено в 01:37
Экономика

«Газпром» подтвердил сумму задолженности жителей Чечни за газ

Компания «Газпром» подтвердила, что сумма задолженности жителей Чеченской Республики за газ превышает 9 млрд рублей.
Обновлено в 04:28
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,3%, при этом продолжился рост бумаг АФК "Система" .
Обновлено в 02:23
Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие бренды мира

Консалтинговая компания Brand Finance, оценивающая стоимость брендов, представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 04:00
Финансы

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика

Госдума запрещает арест и взыскание из социальных выплат должников

Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Обновлено в 03:19
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться

Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, бенефициар ритейлера "Красное и белое", договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика

Продажи жилья ГК ПИК превысили 200 млрд рублей в 2018 году

Всего в прошлом году ПИК реализовала 1,94 млн кв. м жилья (рост на 5,6%) по средней розничной цене 108 896 руб. за 1 кв. м (рост на 5,5%). Согласно отчетности, компания вывела в продажу 13 новых проектов, в том числе и на новых рынках – Екатеринбурга и Тюмени.
Обновлено в 02:55
Финансы

ОКБ: Сумма кредитов наличными достигла трехлетнего максимума

Сумма среднего кредита наличными в 2018 году выросла на 25 процентов по сравнению с 2017-м годом и оказалась равна 264 тысячам рублей, свидетельствуют данные ОКБ, пишет газета "Известия".
Обновлено в 01:00
Энергетика

Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти

Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
Обновлено вчера в 08:24
Экономика

Экс-глава Росприроднадзора Артем Сидоров возглавил «Новый поток»

Артем Сидоров, который ранее руководил Росприроднадзором, назначен президентом группы компаний "Новый поток".
Обновлено в 02:44
Экономика

Работу вице-премьеров оценят исходя из целевых показателей нацпроектов

Как следует из имеющихся у издания предложений, при их разработке чиновники взяли индикаторы для оценки деятельности вице-премьеров из числа целевых показателей курируемых ими нацпроектов.
Обновлено в 03:30
Финансы

ЦБ РФ 17 января купил валюту для Минфина на 15,57 млрд рублей

ЦБ РФ 17 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 15,57 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 02:15
Экономика

Представитель MediaMarkt вошел в новый совет директоров «М.Видео»

Компания "М.Видео" обновила состав совета директоров, в который вошел представитель MediaMarkt Андреас Блазе вместо Максима Калюжного, в остальном совет директоров не изменился.
Обновлено в 02:34
Финансы

Ситуация с «зарплатным рабством» неоднозначна, заявил Моисеев

Накануне "Тинькофф банк" и Альфа-банк пожаловались на продолжающееся так называемое "зарплатное рабство", когда сотруднику компании в силу бюрократических издержек бывает сложно самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты.
Обновлено в 03:58
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