Экономика
МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%Интерфакс 04:48
Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год - 1,3%, ЦБ РФ ожидает рост в интервале 1-1,5%. Понижение оценки в 2019 году фонд объясняет низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
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Марков назвал имена виновных в катастрофе MH17
Депутат Госдумы РФ V созыва Сергей Марков рассказал, когда действительно виновные в катастрофе люди понесут реальное наказание.
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«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
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«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
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Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
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Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
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Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
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Госдума одобрила инициативу о возвращении курилок в аэропорты
Законопроект, предлагающий вернуть курилки в аэропорты, приняла в первом чтении Госдума РФ на заседании во вторник 16 июля.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже
Участница двух сезонов проекта «Холостяк» Дарья Клюкина отправилась в Париж, чтобы выбрать себе свадебное платье для торжественной церемонии.
Обновлено в 01:10
Политика
Россия и Белоруссия согласовали концепцию интеграции
Москва и Минск согласовали концепцию дальнейших действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 03:59
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Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Поклонники Шейк атаковали Instagram Леди Гаги
«Если Купер ушел к этой от Шейк, то я не теряю надежды встретить кого-то», - пишет одна из подписчиц.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»
Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
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В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Экономика
Безработица в Великобритании сохранилась на уровне 3,8%
Уровень безработицы в Великобритании в марте-мае сохранился на уровне февраля-апреля в 3,8%, как показали данные Национального управления статистики (ONS).
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:37
Общество
В России ускорилась убыль населения
Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России.
Обновлено в 04:55
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Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:29