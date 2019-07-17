Экономика

МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%Интерфакс 04:48

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год - 1,3%, ЦБ РФ ожидает рост в интервале 1-1,5%. Понижение оценки в 2019 году фонд объясняет низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление.
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Российской экономике предрекли падение

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Прогноз по росту экономики России вновь ухудшен

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МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%

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МВФ вновь понизил прогноз по росту ВВП РФ на 2019 г, повысил на 2020 г

ПРАЙМ04:05

МВФ: МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ЕСЛИ РОСТ ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЯ НЕ СТАНЕТ УМЕРЕННЫМ

Financial One05:05
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
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Марков назвал имена виновных в катастрофе MH17

Депутат Госдумы РФ V созыва Сергей Марков рассказал, когда действительно виновные в катастрофе люди понесут реальное наказание.
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Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

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«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
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Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
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Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
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Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Госдума одобрила инициативу о возвращении курилок в аэропорты

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Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
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СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

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Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже

Участница двух сезонов проекта «Холостяк» Дарья Клюкина отправилась в Париж, чтобы выбрать себе свадебное платье для торжественной церемонии.
Обновлено в 01:10
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Россия и Белоруссия согласовали концепцию интеграции

Москва и Минск согласовали концепцию дальнейших действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства.
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Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

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Поклонники Шейк атаковали Instagram Леди Гаги

«Если Купер ушел к этой от Шейк, то я не теряю надежды встретить кого-то», - пишет одна из подписчиц.
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Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
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NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес

Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»

Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
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В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
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Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
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В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Экономика

Безработица в Великобритании сохранилась на уровне 3,8%

Уровень безработицы в Великобритании в марте-мае сохранился на уровне февраля-апреля в 3,8%, как показали данные Национального управления статистики (ONS).
Обновлено вчера в 07:18
Политика

Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:37
Общество

В России ускорилась убыль населения

Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России.
Обновлено в 04:55
Политика

Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем

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