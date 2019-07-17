Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста российского ВВПDP.RU 05:16

Согласно подсчетам, МВФ ухудшил оценку темпов роста ВВП РФ в 2019 году с 1,4 до 1,2%. "Рост экономики в 2019 году, по прогнозу, составит 1,2%, что обусловлено низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление", — говорится в сообщении.
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МВФ отметил рост экономики РФ при наличии санкций

ФАН06:20

Российской экономике предрекли падение

Deita.ru05:45

МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП

ТАСС04:18

Прогноз по росту экономики России вновь ухудшен

Росбалт05:06

МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%

Интерфакс04:48

МВФ ухудшил прогноз роста российского ВВП

DP.RU05:16

МВФ вновь понизил прогноз по росту ВВП РФ на 2019 г, повысил на 2020 г

ПРАЙМ04:05
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Политика

Суд продлил арест 6 украинским морякам

Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Политика

МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Финансы

Худший день для рубля определил эксперт

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский считает, что самым плохим днем для российского рубля в июле станет 26 число, на которое назначено заседание совета директоров Центробанка.
Обновлено в 06:06
Политика

Глава делегации Украины в ПАСЕ лишился кошелька на вокзале в Киеве

Депутат Верховной рады Владимир Арьев, возглавляющий украинскую делегацию в ПАСЕ, стал жертвой карманников на Южном вокзале в Киеве.
Обновлено в 06:27
Политика

Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 06:36
Общество

В России выросла убыль населения

Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Обновлено в 03:01
Политика

Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей

В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 01:53
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Наука

Илон Маск показал чип для вживления в мозг и чтения мыслей

Еще весной 2018 года Илон Маск, выступая перед собравшимися на технологической конференции SXSW в США, сообщил, что одна из его компаний работает над вживляемыми в мозг чипами, которые смогут улучшить память и помогать в чтении мыслей.
Обновлено в 06:10
Музыка

Вышел клип на хит Бейонсе для «Короля Льва»

Мюзикл «Король Лев» Джона Фавро выйдет в российский прокат 19 июля.
Обновлено в 05:43
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Шоу-бизнес

Тарзан в красных микроплавках продемонстрировал загар

Ждать не заставил и Сергей, показавшись следом в микроплавках.
Обновлено в 03:21
Экономика

«ДЭНИ КОЛЛ» 19 июля проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей

Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку

На официальном интернет-ресурсе Владимира Зеленского, лидера Украины, была размещена петиция с предложением рассмотреть возможность «выкупа» Крыма у Российской Федерации.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Суд признал незаконной рубку леса в заказнике «Туколонь»

17 июля Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное Арбитражным судом Иркутской области решение по делу о санитарной рубке в заказнике "Туколонь" и признал ее незаконной.
Обновлено в 05:21
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Энергетика

Рынок нефти находится «под влиянием новостного фона»

Нефтяной рынок вновь ощутил на себе манипуляции со стороны США и снизился почти на 3% на новости о том, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности переговоров с Ираном.
Обновлено в 05:50
Политика

ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине

Как писал News.ru ранее, около 34% россиян не знают о способах получения дополнительного дохода после выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект о квотировании выбросов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.
Обновлено вчера в 07:04
Кино

«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»

Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

Китайский клон iPhone XI показали на фото

Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI.
Обновлено в 03:36
Политика

На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения.
Обновлено в 05:23
Главное