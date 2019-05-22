Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на УкраинуГазета.Ru 06:51
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости". Как сообщили в украинском представительстве МВФ, миссия продолжает работу в Киеве по ранее запланированному двухнедельному графику.
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Политика
Мэй предлагает парламенту проголосовать за новый референдум по Brexit
Правительство Терезы Мэй предложит парламенту проголосовать по вопросу о проведении повторного референдума по Brexit, 21 мая передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Общество
Заместитель Чайки: прокуроры превратились в защитников бизнеса
Заместитель генерального прокурора России Игоря Чайки Александр Буксман заявил, что ведомство за последние годы прекратило несколько десятков уголовных дел против бизнесменов.
Обновлено в 07:43
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Обновлено в 07:57
Интернет
Tor выпустила браузер для Android
Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила первый официальный браузер для операционной системы Android.
Обновлено в 07:05
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Политика
Канцлер Австрии заявил о формировании переходного правительства
Ранее президент заявил, что принимает прошение об отставке министров от АПС за исключением главы МИД Карин Кнайсль.
Обновлено вчера в 09:42
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Спикер Верховной рады призвал население Украины к новому Майдану
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.
Обновлено в 07:41
Авто
Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено в 05:10
Политика
Ветераны попросили Беглова стать кандидатом в губернаторы Петербурга
Представители общественных организаций Санкт-Петербурга обратились к врио градоначальника Северной столицы Александру Беглову с просьбой официально выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора, которые пройдут осенью.
Обновлено в 07:41
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Наука
Кто погубил мамонтов: человек, климат или метеорит?
Безусловно, влияние различных климатических изменений на сокращение ареала мамонтов сторонники антропогенной теории не отрицают, но при этом придерживаются мнения, что именно активная охота сыграла ключевую роль в исчезновении этих млекопитающих.
Обновлено в 05:20
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным
Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.
Обновлено в 07:22
Политика
Опрос: более 70% украинцев поддерживают роспуск Рады
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины поддерживают роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
Обновлено в 05:57
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено вчера в 00:30
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
В Екатеринбурге подадут заявку на референдум в защиту сквера
Не дожидаясь решения властей, группа екатеринбургских активистов решила самостоятельно подать заявку на референдум в защиту сквера, где ещё недавно хотели построить храм.
Обновлено в 06:40
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Microsoft выпустила обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Замена придет с «босыми ногами». Савченко призвала депутатов Рады разойтись по домам
Депутат заявила, что замена нынешним депутатам есть, и замена эта придет в парламент «босыми ногами» (как она сама по возвращению на Украину после помилования президентом России Владимиром Путиным — прим.).
Обновлено в 07:16
Футбол
«Галатасарай» заинтересован в аренде Влашича
Отмечается, что стамбульский клуб уже сделал предложение «Эвертону» о годичной аренде Влашича. Хорват выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
Обновлено в 03:11
Футбол
Крос и тер-Штеген не вошли в состав сборной Германии на матчи отбора Евро-2020
Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом назвал состав команды на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 06:33
Футбол
«Краснодар» подписал датского полузащитника «Зволле»
Обновлено в 07:27