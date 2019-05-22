Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на УкраинуГазета.Ru 06:51

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости". Как сообщили в украинском представительстве МВФ, миссия продолжает работу в Киеве по ранее запланированному двухнедельному графику.
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