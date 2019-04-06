Финансы
МВФ одобрил новый транш кредита АргентинеREGNUM вчера в 16:50
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ратифицировал очередной транш кредита Аргентине, 5 апреля передает агентство Reuters. Согласно заявлению главы МВФ Кристин Лагард, совет организации видит, что кредитная помощь Аргентине «приносит плоды».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Происшествия
В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе
Обновлено в 07:10
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Политика
Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.
Обновлено в 06:57
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Общество
Любовный гороскоп. Каким знакам зодиака повезет в личной жизни
Астролог Полина Коваленко специально для «ВМ» рассказала о том, представителям каких знаков следует ожидать успеха в любви в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Политика
Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос
31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) страны нанесла удары по позициям Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает Al Jazeera.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
С-400 в Турции могут рассекретить возможности F-35
Обновлено в 00:05
Происшествия
Под Киевом взорвался заминированный автомобиль
В результате взрыва автомобиля на трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий погиб один человек.
Обновлено в 06:57
Наука
Американцы разработали складную носимую роборуку
Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Футбол
Промес пожелал удачи «Спартаку» в преддверии матча с ЦСКА
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Харатьян рассказал об алкогольной зависимости
Актер признался, что многократно попадал в ДТП, причем практически каждый раз находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:15
Политика
Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций
Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Авто
В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4
86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Авто
Tesla Model X попробовали утопить в грязи
Не каждый владелец электрокара Tesla думал о том, чтобы проверить его способности на бездорожье.
Обновлено вчера в 07:15