Экономика
МВФ одобрил новый транш кредита АргентинеREGNUM вчера в 16:50
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ратифицировал очередной транш кредита Аргентине, 5 апреля передает агентство Reuters. Согласно заявлению главы МВФ Кристин Лагард, совет организации видит, что кредитная помощь Аргентине «приносит плоды».
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Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
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Общество
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Обновлено вчера в 20:53
Транспорт
Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли
В Twitter метро Москвы указывается, что «участок Таганско-Краснопресненской линии (7) от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно».
Обновлено в 01:48
Футбол
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Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
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В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
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Происшествия
У мужчины изъяли контрабанду в размере 131 черепахи
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Политика
Зеленский сдал анализы для дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сдал анализы на алкоголь и наркотики в одной из частных клиник Киева.
Обновлено вчера в 02:21
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Спецспредставитель Госдепа подобрал слова, которые должны подтолкнуть граждан Украины к тому, чтобы сделать «правильный выбор».
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Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров
Обновлено вчера в 03:34
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Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы
Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Недвижимость
Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки
Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
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В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Политика
Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии
Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
Обновлено в 00:48
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Главное дерби России телеболельщик не увидит
После 21-го тура «Зенит» набрал 44 очка, по 38 у «Краснодара» и «Локомотива», 37 — ЦСКА, 36 — «Спартак».
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В Тюмени семья случайно выбросила в мусор пакет с миллионами
Обновлено вчера в 07:59
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Обновлено вчера в 10:48
Хоккей
Панарин и Бобровский названы звездами игрового дня в НХЛ
Российский голкипер "Коламбуса" Бобровский стал третьей звездой дня.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф
Американская компания Boeing намерена сократить производство самолетов модели 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО
Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено вчера в 20:31
Энергетика
Эксперт прокомментировал новое соглашение о заморозке цен на топливо
21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам Козака, не скажется на объемах поставок топлива из России.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало
В начале весны Цекало женился на 27-летней актрисе Дарине Эрвин, а недавно впервые вышел с ней в свет — влюбленные посетили кинематографическую премию «АПКиТ».
Обновлено вчера в 12:30