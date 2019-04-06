Финансы

МВФ одобрил новый транш кредита АргентинеREGNUM вчера в 16:50

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ратифицировал очередной транш кредита Аргентине, 5 апреля передает агентство Reuters. Согласно заявлению главы МВФ Кристин Лагард, совет организации видит, что кредитная помощь Аргентине «приносит плоды».
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МВФ одобрил Аргентине новый транш кредита stand-by на $10,8 млрд

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МВФ одобрил новый транш кредита Аргентине

REGNUMвчера в 16:50
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Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
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ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд», «Ньюкасл» уступил «Кристал Пэлас»

"Лестер" с разгромным счетом победил "Хаддерсфилд" в матче 33-го тура чемпионата Англии (4:1). Дублем отметился форвард Джейми Варди.
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Кристин Лагард
Директор-распорядитель Международного валютного фонда; ранее - министр экономики и финансов Франции.
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Аргентина
Государство
Второе по территории и третье по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц - 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.
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