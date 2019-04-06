Финансы
МВФ одобрил новый транш кредита АргентинеREGNUM вчера в 16:50
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ратифицировал очередной транш кредита Аргентине, 5 апреля передает агентство Reuters. Согласно заявлению главы МВФ Кристин Лагард, совет организации видит, что кредитная помощь Аргентине «приносит плоды».
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