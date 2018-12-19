Финансы
МВФ одобрил новый кредит для Украины
МВФ одобрил новый кредит для УкраиныГазета.Ruвчера в 17:19
Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев. Также ранее сообщалось, что Евросоюз перечислил Украине транш финансовой помощи размером в €500 млн.
Газета.Ruвчера в 17:19
Оценить
117 человек отреагировали
Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 16:44
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в Facebook отметил, что решение совета директоров МВФ является «важным сигналом» о признании «постоянного прогресса в деле макроэкономической стабилизации» его страны и доказательством успеха проводимых реформ.Ведомостивчера в 22:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:03, Ашберн
Финансы
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено вчера в 12:40
Финансы
В Татарстане дефицит бюджета сократили на 5,5 млрд рублей
Дефицит бюджета республики на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов сократили на 5,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:44
Финансы
Рынок акций РФ в начале дня снижается на подешевевшей нефти
Рынок акций РФ в начале торгов снижается на фоне резко подешевевшей днем ранее нефти.
Обновлено в 02:14
Финансы
Таиландский ЦБ впервые с 2011 года повысил ключевую ставку
Регулятор принял соответствующее решение с тем, чтобы ослабить растущие финансовые проблемы и потенциальную неопределенность на рынке, связанную с предстоящими в феврале 2019 года всеобщими выборами в стране.
Обновлено в 05:32
Финансы
Прибыль банков РФ за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банков РФ за январь-ноябрь выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,279 триллиона рублей, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет
Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве
Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.
Обновлено в 03:54
Финансы
Аналитик: Инвесторы и нефть боятся заявлений главы ФРС
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл проведет сегодня пресс-конференцию по итогам заседания американского Центробанка, и если он «продолжит стоять на своем», то бегство от рисков, в том числе и в нефти, усилится.
Обновлено в 04:26
Финансы
Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы
Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.
Обновлено в 05:27
Финансы
Долговое давление на регионы растёт
Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено вчера в 12:59
Финансы
Чаще всего жители берут кредитные займы на рефинансирование
Игроки банковского рынка не видят оснований для беспокойства в связи с увеличением объема кредитов и даже прогнозируют возможность их дальнейшего роста.
Обновлено вчера в 16:44
Финансы
FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат
Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы
Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства
Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Обновлено вчера в 14:10
Финансы
В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб
В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.
Обновлено в 05:46
Финансы
Рубль оказался под давлением
Рубль оказался под давлением ввиду снижения нефтяных котировок.
Обновлено в 05:00