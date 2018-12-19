Финансы
МВФ одобрил новый кредит для Украины
МВФ одобрил новый кредит для УкраиныГазета.Ruвчера в 17:19
Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев. Также ранее сообщалось, что Евросоюз перечислил Украине транш финансовой помощи размером в €500 млн.
Газета.Ruвчера в 17:19
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Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 16:44
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в Facebook отметил, что решение совета директоров МВФ является «важным сигналом» о признании «постоянного прогресса в деле макроэкономической стабилизации» его страны и доказательством успеха проводимых реформ.Ведомостивчера в 22:33
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