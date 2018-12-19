Финансы

МВФ одобрил новый кредит для Украины
Газета.Ru
вчера в 17:19

Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев. Также ранее сообщалось, что Евросоюз перечислил Украине транш финансовой помощи размером в €500 млн.
Газета.Ruвчера в 17:19
Петр Порошенко
Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 16:44

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