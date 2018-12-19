Финансы

МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
РИА Новости
вчера в 20:14

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев. Как сообщил минфин Украины, первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов должен быть направлен в страну до 25 декабря.
РИА Новостивчера в 20:14
Петр Порошенко
Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 16:44
с чего всё началось
«Решение фонда является важным подтверждением признания нашего бесспорно прогресса в области макроэкономической стабилизации и подтверждения успеха в проведении реформ»,— подчеркнул президент Украины Петр Порошенка на своей странице в Facebook
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Коммерсантъвчера в 17:53

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