с чего всё началось

Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев. Как сообщил минфин Украины, первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов должен быть направлен в страну до 25 декабря.

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