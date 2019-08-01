с чего всё началось

Ежегодный отрицательный эффект западных санкций на российскую экономику составил в среднем 0,2 процентных пункта. К таким выводам пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ), пишет РБК. Падение цен на нефть снижает развитие экономики в среднем на 0,65 процента в год.

В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику РФ

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