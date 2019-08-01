Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику РФМосква 24 04:25
Ежегодный отрицательный эффект западных санкций на российскую экономику составил в среднем 0,2 процентных пункта. К таким выводам пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ), пишет РБК. Падение цен на нефть снижает развитие экономики в среднем на 0,65 процента в год.
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с чего всё началось
Ежегодный отрицательный эффект санкций против России заметно ударил по темпам роста российской экономики, однако значительно больший ущерб ей нанесло падение цен на нефть, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).Daily Storm02:22
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