с чего всё началось

Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России. Как пишет газета «Известия» 6 августа, за пять лет российская экономика выросла на 2,5 процента.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Политика Болтон назвал Китай одной из причин выхода США из ДРСМД Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай стал одной из причин выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за непропуск скорой вступил в силу В России 6 августа вступили в силу законы, предусматривающие ужесточение ответственности за непропуск автомобилей скорой медицинской помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом.

Происшествия Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.

Политика Артемий Лебедев заявил об отъезде из России Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.

Космос Илон Маск показал сияющий космический корабль Starship Основатель космической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) обнародовал в своём аккаунте Twitter ряд интригующих фото из Техаса, где строится один из прототипов космического корабля Starship.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Технологии «ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.

Происшествия Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Политика Сергею Митрохину вновь отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму Решение приняла окружная комиссия по 43-му избирательному округу, - передает ТАСС. представитель "Яблока" был единственным из независимых кандидатов, чью жалобу на отказ в регистрации удовлетворил Мосгоризбирком.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Технологии Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель В рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя, сообщает Aviation Week.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.

Космос В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.

Политика Дональд Трамп попал под расстрел Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп.

Авто Mercedes SL серии R129 официально признан «классикой» Популярный родстер Mercedes SL серии R129, представленный в 1989 году, отметил тридцатилетие и официально переведен в категорию винтажных автомобилей.

Политика Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Экономика Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.

Политика Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.

Политика Жители Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы В Японии во вторник пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

Кино Названы лауреаты фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest В Нижнем Новгороде объявили лауреатов II международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.