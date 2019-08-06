Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику РФМосква 24 04:25
Ежегодный отрицательный эффект западных санкций на российскую экономику составил в среднем 0,2 процентных пункта. К таким выводам пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ), пишет РБК. Падение цен на нефть снижает развитие экономики в среднем на 0,65 процента в год.
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с чего всё началось
Снижение цен на нефть стало одним из факторов, замедлившим рост российской экономики с 2014 по 2018 год, пишет РБК, ссылаясь на доклад Международного валютного фонда (МВФ).Аргументы и Факты03:26
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