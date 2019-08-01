Экономика
МВФ оценил влияние санкций на экономику РоссииНьюс-НН вчера в 08:44
Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России. Как пишет газета «Известия» 6 августа, за пять лет российская экономика выросла на 2,5 процента.
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с чего всё началось
Ежегодный отрицательный эффект санкций против России заметно ударил по темпам роста российской экономики, однако значительно больший ущерб ей нанесло падение цен на нефть, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).Daily Stormвчера в 02:22
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Эксперт прокомментировал заявление МВФ о влиянии цен на нефть и санкций на экономику России
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