с чего всё началось

Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России. Как пишет газета «Известия» 6 августа, за пять лет российская экономика выросла на 2,5 процента.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Происшествия Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.

Происшествия В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

Экономика Поддержанный Снуп Доггом стартап стал самым дорогим в Европе Шведская компания Klarna, которая предоставляет финансовые онлайн-услуги, стала самым дорогим европейским стартапом в сфере финансовых технологий, пишет Bloomberg.

Авто Раскрыт секрет многолетней службы двигателя Секрет многолетней службы двигателей у таксистов раскрыл эксперт из редакции журнала «За рулем».

Политика Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.

Политика На Украине призвали к смене мирового порядка Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.

Шоу-бизнес Супермодель Хайди Клум загорает топлес Популярная модель Хайди Клум не перестает восхищать поклонников красотой.

Общество Стали известны основные причины незанятости в России В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.

Технологии Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".

Путешествия Названа самая путешествующая нация Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Политика Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов во вторник вручил послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.

Политика Китай приостановил импорт американской сельхозпродукции Китай временно прекратил импорт сельскохозяйственной продукции из США.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Хоккей «Сочи» обыграл олимпийскую сборную России У проигравших отметился Кирилл Марченко (46). Ранее Сочи обыграл с одинаковым счетом 2:1 рижское Динамо и СКА.

Технологии Рекрутеры заявили о снижении спроса на кассиров из-за их замены роботами С другой стороны, падение спроса на труд кассиров в сегментах ретейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания.