Экономика
Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФOAnews 05:21
Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.
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с чего всё началось
Ежегодный отрицательный эффект санкций против России заметно ударил по темпам роста российской экономики, однако значительно больший ущерб ей нанесло падение цен на нефть, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).Daily Storm02:22
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Экономист о докладе МВФ: Сейчас влияние санкций на экономику России минимальное
Комсомольская правда07:40
Что подорвало Россию: аналитики назвали реальные причины экономического отставания
Московский Комсомолец10:25
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