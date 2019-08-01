Экономика
МВФ оценил влияние санкций и падения цен на нефть на экономику РоссииКомсомольская правда 02:33
Негативное влияние падения цен на нефть на рост российского ВВП составил в среднем около 0,65 п.п. в период с 2014 по 2018 год. В то же время отрицательный эффект от санкций оценивается в 0,2 п.п. Об этом говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда.
Читать в источнике
Оценить80
с чего всё началось
Ежегодный отрицательный эффект санкций против России заметно ударил по темпам роста российской экономики, однако значительно больший ущерб ей нанесло падение цен на нефть, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).Daily Storm02:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Что подорвало Россию: аналитики назвали реальные причины экономического отставания
Московский Комсомолец10:25
Экономист о докладе МВФ: Сейчас влияние санкций на экономику России минимальное
Комсомольская правда07:40
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 11:35
Футбол
«Арарат-Армения» упустил победу над «Сабуртало»
Во вторник стартовал третий квалифай-раунд еврокубков. "Арарат-Армения" играл с грузинским "Сабуртало".
Обновлено в 13:03
Авто
Audi отзывает 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в России
Представители компании Audi в России - ООО «Фольксваген Груп Рус», проинформируют владельцев отзываемых автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр, где будут проведены ремонтные работы за счет производителя.
Обновлено в 05:46
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Кино
Владимир Мединский показал Кремль Квентину Тарантино
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский сменил командующего силовой операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 12:28
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Политика
Болтон объяснил реальную причину разрыва ДРСМД Вашингтоном
Причиной разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были действия со стороны Китая, который не являлся частью соглашения и размещал ракеты, заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон.
Обновлено в 13:00
Теннис
Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в районной больнице Одесской области.
Обновлено в 14:10
Политика
Украина нашла «альтернативу» российскому топливу
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине
США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 12:14
Политика
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.
Обновлено в 09:33
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Футбол
«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни
Обновлено в 10:01
Технологии
Во «ВКонтакте» тестируют скрытие количества лайков под публикациями
В российской социальной сети «ВКонтакте» тестируется функция скрытия количества лайков и репостов под публикациями.
Обновлено в 10:14
Кино
Гуськов рассказал о конфликте на съемках нового фильма
Известный актер театра и кино, продюсер Алексей Гуськов рассказал в интервью РИА Новости и радио Sputnik о причине исчезновения имени режиссера в титрах нового фильма Elephant, где он сыграл главную роль и выступил как продюсер, а также поделился своим мнением о перспективах продюсерского кино.
Обновлено в 07:05
Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Обновлено в 11:47
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»
Группа «Мумий Тролль» записала специальную версию песни «Космический десантник» для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено в 11:09
Политика
Болтон пригрозил санкциями США поддерживающим Венесуэлу странам
Болтон напомнил, что президент США Трамп подписал указ о полной блокировке собственности и средств Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 14:08
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25