с чего всё началось

Негативное влияние падения цен на нефть на рост российского ВВП составил в среднем около 0,65 п.п. в период с 2014 по 2018 год. В то же время отрицательный эффект от санкций оценивается в 0,2 п.п. Об этом говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда.

МВФ оценил влияние санкций и падения цен на нефть на экономику России

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