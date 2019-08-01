с чего всё началось

Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России. Как пишет газета «Известия» 6 августа, за пять лет российская экономика выросла на 2,5 процента.

Здоровье Американский профессор призвал отказаться от модной кетодиеты Многие диетологи называют такой тип питания оптимальным и оздоравливающим организм.

Политика Sankei: Япония должна пересмотреть стратегию по возвращению Курил Как пишет издание Sankei Shimbun, власти Японии должны пересмотреть стратегию по возвращению «исконно японских северных территорий», поскольку недавний визит главы российского правительства Дмитрия Медведева на остров Итуруп показывает, что Москва не планирует вести серьезный диалог по Южным Курилам.

Футбол Как «Порту» готовится к матчу Лиги чемпионов в Краснодаре Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.

Политика США заблокировали активы Венесуэлы Сегодня, 6 августа 2019 года, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов Венесуэлы.

Кино Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю Министр культуры России Владимир Мединский провел для американского кинорежиссера Квентина Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю.

Технологии Рекрутеры заявили о снижении спроса на кассиров из-за их замены роботами С другой стороны, падение спроса на труд кассиров в сегментах ретейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания.

Футбол Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо» Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.

Авто Новых автомобилей в России покупают все меньше Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июле и за семь месяцев 2019 года: по обоим показателям спрос сократился на 2,4% по сравнению c аналогичными периодами прошлого года.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.

Армия и оружие Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.

Шоу-бизнес Старший сын Анджелины Джоли решил уехать в Южную Корею Старший сын Анджелины Джоли поедет учиться в Южную Корее — Мэддокс — будет изучать биохимию в университете Енсе в Сеуле.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Транспорт В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.

Наука Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.

Космос Ученые проверят на экипаже МКС «лунную походку» Российские ученые планируют провести на Международной космической станции эксперимент по изучению походки человека при лунной и марсианской гравитации, сообщает РИА Новости.

Экономика Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой» Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).