Экономика
Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФOAnews 05:21
Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.
Читать в источнике
Оценить81
с чего всё началось
Снижение цен на нефть стало одним из факторов, замедлившим рост российской экономики с 2014 по 2018 год, пишет РБК, ссылаясь на доклад Международного валютного фонда (МВФ).Аргументы и Факты03:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист о докладе МВФ: Сейчас влияние санкций на экономику России минимальное
Комсомольская правда07:40
Что подорвало Россию: аналитики назвали реальные причины экономического отставания
Московский Комсомолец10:25
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:02, Вашингтон
Общество
Ректор МГУ призвал студентов быть аккуратнее из‑за митингов в Москве
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:42
Авто
Renault представила обновленный Sandero RS
Новинка обзаведется новой светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесами черного цвета, наклейками Renault Sport и красными суппортами от версии Racing Spirit limited edition.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Футбол
Как «Краснодар» готовится к дебюту в Лиге чемпионов
Обновлено в 17:09
Наука
Изобретен первый персональный звуковой проектор
Инженеры продемонстрировали первый в мире звуковой проектор, который может отслеживать перемещение конкретного человека и создавать рядом с ним звуковую сферу для передачи индивидуальных аудиосообщений.
Обновлено в 09:55
Здоровье
В Астраханской области вырастут выплаты семьям с детьми-инвалидами
В первую очередь с 3,5 тысяч рублей до 7 тысяч вырастет компенсация расходов, связанных с лечением их детей за пределами Астраханской области в течение двух недель.
Обновлено в 08:41
Футбол
Пеле перешел из «Монако» в «Рединг»
Полузащитник "Монако" Пеле продолжит карьеру в Англии. "Рединг" на один сезон арендовал 26-летнего португальца.
Обновлено в 17:42
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Общество
В России создадут недорогой аналог шведской бронестали
"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД
В связи с ситуацией Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»
Обновлено в 11:09
Происшествия
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $60
Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова сломала палец на Мальдивах, но не отказалась от йоги
Отечественная певица Юлианна Караулова во время отдыха на Мальдивах случайно сломала палец.
Обновлено в 12:37
Космос
Разоблачен заговор ученых, которые готовят шаттлы побега для мировой элиты
Сторонники мирового заговора сообщили, что в данный момент готовятся шаттлы для побега мировой элиты.
Обновлено в 09:24
Политика
Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы»
Актриса Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы». Звездный наследник по имени Андрей появился на свет в январе 2019 года.
Обновлено в 10:46
Политика
Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.
Обновлено в 16:53
Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
Политика
Индия лишает Кашмир особого статуса
Индия отменяет особый статус штата Джамму и Кашмир, поскольку она стремится к полной интеграции региона с остальной частью страны, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 08:18
Футбол
Пушкаш, которым интересовался ЦСКА, близок к переходу в «Рединг»
Румынский нападающий миланского «Интера» Георге Пушкаш близок к переходу в «Рединг», утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 15:16
Культура
Умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон
Обновлено в 11:07