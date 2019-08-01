Экономика

МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкцийБИЗНЕС Online 02:45

Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.
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с чего всё началось
Ежегодный отрицательный эффект санкций против России заметно ударил по темпам роста российской экономики, однако значительно больший ущерб ей нанесло падение цен на нефть, говорится в докладе
 Международного валютного фонда (МВФ).
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