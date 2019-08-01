с чего всё началось

Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.

МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций

Общество Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Армия и оружие В США заявили о начале работы Космического командования В августе текущего года может начать функционировать Космическое командование США, заявил 6 августа американский генерал-лейтенант Ричард Эванс.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Происшествия У пришедших с ребенком на акцию 27 июля прошел обыск Супружеская пара, пришедшая на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму c годовалым ребенком, сообщила об обыске у них дома.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Армия и оружие Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.

Политика Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.

Экономика Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.

Шоу-бизнес Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.

Происшествия В Сочи нашли тела двух утопленников В МЧС подтвердили информацию о двух утопленниках в Сочи.

Футбол «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса Слити Полузащитник сборной Туниса Наим Слити попал в сферу интересов московского «Динамо».

Экономика S&P не видит в новых санкциях угрозы для кредитоспособности РФ Новые американские санкции не окажут непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Происшествия Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

Политика Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.

Экономика В России отмечен большой прирост преступлений в интернете Преступления, совершенные в России в области компьютерной информации, дали самый большой прирост за полгода.

Хоккей Хоккеисты ЦСКА победили «Адмирал» в контрольном матче Московский ЦСКА обыграл другой клуб КХЛ "Адмирал" из Владивостока в контрольном матче.

Политика Генпрокуратура Украины взялась за окружение Порошенко Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего замглавы администрации прежнего президента Петра Порошенко Бориса Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег.