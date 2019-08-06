Экономика

МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономикиПолит.ру вчера в 23:55

Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
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с чего всё началось
Снижение цен на нефть стало одним из факторов, замедлившим рост российской экономики с 2014 по 2018 год, пишет РБК
, ссылаясь на доклад Международного валютного фонда (МВФ).
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