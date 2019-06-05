МВФ оценил потери мирового ВВП от торговой войны США и КитаяРосбалт вчера в 11:44

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждают, что мировой ВВП может потерять до 0,3% к 2020 года вследствие торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, следует из доклада МВФ к встрече финансовой «двадцатки» в Японии 8—9 июня.

МВФ оценил потери мирового ВВП от торговой войны США и Китая

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