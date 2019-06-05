Экономика
МВФ оценил потери мирового ВВП от торговой войны США и КитаяРосбалт вчера в 11:44
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждают, что мировой ВВП может потерять до 0,3% к 2020 года вследствие торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, следует из доклада МВФ к встрече финансовой «двадцатки» в Японии 8—9 июня.
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Политика
На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной
Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ
На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Модель McLaren 570S примерила новый аэродинамический набор
Напомним заодно, что модель 570S приводит в движение наддувный мотор V8 3.8 c отдачей 570 л.с. и 600 Н•м, который позволяет и купе, и родстеру набирать сотню с нуля за 3,2 с и развивать максималку в 328 км/ч.
Обновлено в 05:41
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Обновлено в 05:30
Экономика
Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет.
Обновлено в 05:59
Футбол
Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА
В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Экономика
Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России
Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 04:58
Политика
Рада приняла закон, позволяющий объявлять импичмент президенту
Верховная рада Украины приняла в четверг закон о полномочиях так называемых Временных следственный комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
Обновлено в 01:00
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Общество
«ВКонтакте» запустила ленты городских новостей
На первом этапе в городской ленте новостей появятся материалы местных СМИ, популярных пользователей и сообществ, заранее отобранных региональными представителями «ВКонтакте».
Обновлено в 03:56
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Авто
Renault показала обновленный Renault Koleos
Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей
Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.
Обновлено в 02:08
Футбол
Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал информацию, связанную с его пребыванием в команде на следующий сезон.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель
Обновлено вчера в 09:36
Наука
Композитная пена ляжет в основу бронированных автомобилей нового поколения
Новое исследование, которое привело к созданию инновационного материала, демонстрирует его многообещающие возможности как в плане обеспечения серьезной защиты, так и в качестве замены тяжелых стальных пластин.
Обновлено в 04:21
Авто
Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины
Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:03
Наука
Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии
Выводы ученых опубликовал журнал PLoS One. Странные артефакты, напоминающие «сушки», лежали рядом с обычными глиняными грузилами.
Обновлено в 05:57