Экономика

МВФ оценил потери мирового ВВП от торговой войны США и КитаяРосбалт вчера в 11:44

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждают, что мировой ВВП может потерять до 0,3% к 2020 года вследствие торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, следует из доклада МВФ к встрече финансовой «двадцатки» в Японии 8—9 июня.
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МВФ подсчитал потери мировой экономики от разногласий США и Китая

News.ruвчера в 11:14

МВФ не видит угрозы глобальной рецессии в связи с новыми пошлинами

Вести.Финанс01:55

Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики

Lenta.ruвчера в 13:08

МВФ оценил потери мирового ВВП от торговой войны США и Китая

Росбалтвчера в 11:44

СЕЧИН: РОСТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И КНР В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ ПОЗВОЛИТ РФ ОСЛАБИТЬ САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ США

Financial One05:40

МВФ: рост ВВП Италии в 2019 году составит 0,1%

REGNUMвчера в 11:50

МВФ оценил потери мирового ВВП от торгового конфликта США и Китая в 0,3%

ПРАЙМвчера в 10:23
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Политика

На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 05:03
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Футбол

Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Авто

Модель McLaren 570S примерила новый аэродинамический набор

Напомним заодно, что модель 570S приводит в движение наддувный мотор V8 3.8 c отдачей 570 л.с. и 600 Н•м, который позволяет и купе, и родстеру набирать сотню с нуля за 3,2 с и развивать максималку в 328 км/ч.
Обновлено в 05:41
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Экономика

Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет.
Обновлено в 05:59
Футбол

Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА

В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Экономика

Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 04:58
Политика

Рада приняла закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

Верховная рада Украины приняла в четверг закон о полномочиях так называемых Временных следственный комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии

Обновлено в 01:00
Культура

Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Общество

«ВКонтакте» запустила ленты городских новостей

На первом этапе в городской ленте новостей появятся материалы местных СМИ, популярных пользователей и сообществ, заранее отобранных региональными представителями «ВКонтакте».
Обновлено в 03:56
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА

"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Авто

Renault показала обновленный Renault Koleos

Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей

Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.
Обновлено в 02:08
Футбол

Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал информацию, связанную с его пребыванием в команде на следующий сезон.
Обновлено в 03:01
Здоровье

Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года

Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель

Обновлено вчера в 09:36
Наука

Композитная пена ляжет в основу бронированных автомобилей нового поколения

Новое исследование, которое привело к созданию инновационного материала, демонстрирует его многообещающие возможности как в плане обеспечения серьезной защиты, так и в качестве замены тяжелых стальных пластин.
Обновлено в 04:21
Авто

Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины

Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:03
Наука

Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии

Выводы ученых опубликовал журнал PLoS One. Странные артефакты, напоминающие «сушки», лежали рядом с обычными глиняными грузилами.
Обновлено в 05:57
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