с чего всё началось

В МВФ решили, что санкции коллективного Запада замедлили экономический рост РФ в среднем на 0.2 процента в год в течение последних 4 лет. Снижение стоимости нефти вызвало еще более негативный эффект — падение нефтяных котировок замедлило рост экономики РФ в среднем на 0.65 процента в год.

Доклад МВФ о влиянии санкций на экономику России оценили в Госдуме

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Политика МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Политика Порошенко ночью вернулся на Украину Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.

Происшествия Три человека погибли в ДТП под Саратовом Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Футбол «Аякс» сыграл вничью с ПАОК в квалификации ЛЧ Голландский «Аякс» сыграл вничью с греческим ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Политика Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne) Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.

Происшествия Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.

Авто Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.

Общество Названы основные причины незанятости в России В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.

Политика Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17 Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.

Общество Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Кино Квентин Тарантино захотел быть похороненным в Кремле Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.

Экономика Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.

Интернет Twitter признал использование данных пользователей без разрешения Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

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Авто Эксперты проверили на безопасность новый Toyota RAV4 Самое пристальное внимание, само собой, было уделено совсем новому Toyota RAV4, который по итогам всех проведенных краш-тестов (включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия) получил высшую оценку за безопасность.

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Кино Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

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Политика В «Слуге народа» определились с кандидатами на пост премьера Украины Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" предлагает четырех кандидатов на пост главы нового правительства страны.