Экономика
Доклад МВФ о влиянии санкций на экономику России оценили в ГосдумеPlanet Today вчера в 06:31
В МВФ решили, что санкции коллективного Запада замедлили экономический рост РФ в среднем на 0.2 процента в год в течение последних 4 лет. Снижение стоимости нефти вызвало еще более негативный эффект — падение нефтяных котировок замедлило рост экономики РФ в среднем на 0.65 процента в год.
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с чего всё началось
Ежегодный отрицательный эффект санкций против России заметно ударил по темпам роста российской экономики, однако значительно больший ущерб ей нанесло падение цен на нефть, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).Daily Stormвчера в 02:22
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Эксперт прокомментировал заявление МВФ о влиянии цен на нефть и санкций на экономику России
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Что подорвало Россию: аналитики назвали реальные причины экономического отставания
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
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Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17
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Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
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