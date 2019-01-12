Экономика
Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили свои деньги с Украины. Об этом 11 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог Тарас Загородний.
REGNUMвчера в 03:36
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Роль МВФ в спасении Украины от надвигающегося экономического кризиса оценил эксперт
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Украинский эксперт призвал Киев прекратить сотрудничество с МВФ и назвал путь спасения экономики страны
Народные новостивчера в 03:59
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Происшествия
В Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Обновлено в 07:22
Спорт
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе
Обновлено в 10:56
Происшествия
Учительница в Сызрани госпитализирована после удара ученика
Обновлено в 09:14
Общество
Польша построит остров в Калининградском заливе
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе, сообщает польское издание Onet, ссылаясь на тендерную документацию правительственных структур.
Обновлено в 06:58
Политика
Порошенко призвал РПЦ показать свой томос
Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Политика
В России удивились отказу Японии проводить совместный брифинг
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила 13 января в эфире телеканала «Россия 1», что для его ведомства стало сюрпризом нежелание японской делегации участвовать в совместной пресс-конференции после переговоров, намеченных на 14 января.
Обновлено в 11:28
Спорт
Россиянки выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Обновлено в 08:01
Политика
В Белоруссии выступили против российских телеканалов
«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:02
Космос
Сеанс восстановления связи с телескопом «Спектр-Р» закончился неудачей
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Шереметьево задержали проникшего на борт самолета без билета мужчину
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Рота украинских солдат отказалась выходить на позиции, заявили в ЛНР
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
ОБСЕ нашла зенитно-ракетный комплекс ВСУ во дворе дома в Донбассе
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
WSJ узнал об изучении Белым домом вариантов удара по Ирану
Совет национальной безопасности (СНБ) США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратился к Пентагону с просьбой разработать несколько вариантов нанесения удара по Ирану.
Обновлено в 10:15
Политика
На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ
Обновлено в 08:06
Происшествия
Трактор провалился под лед на реке в Тверской области
Обновлено в 06:32
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Спорт
Елистратов стал третьим на дистанции 1500 метров на ЧЕ по шорт-треку
Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Дордрехте (Нидерланды).
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии
«Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.
Обновлено в 07:50
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Политика
Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину
"Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине.
Обновлено в 05:47
Спорт
WADA 22 января примет решение по статусу РУСАДА
Исполком WADA обсудит рекомендации комитета по соответствию Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января примет решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
В МИД Израиля взорвалась газовая граната
Несколько охранников пострадали от слезоточивого газа в результате взрыва газовой гранаты в здании израильского министерства иностранных дел в Иерусалиме в воскресенье, сообщила полиция Иерусалима.
Обновлено в 09:45
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Политика
Посол США в Германии пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Американский посол в Германии Ричард Греннел отправил немецким компаниям письма, в которых он говорит о возможности введения США санкций в отношении них, в случае поддержки ими строительства газопровода «Северный поток — 2». Текст письма Греннела опубликовала 13 января газета Bild am Sonntag.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Париже нашли тело четвертой жертвы взрыва
Тело четвёртой погибшей найдено под завалами здания в Париже, где произошёл взрыв и пожар в связи с утечкой газа, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК
Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире.
Обновлено в 07:12