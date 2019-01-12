Экономика
Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили свои деньги с Украины. Об этом 11 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог Тарас Загородний.
REGNUM03:36
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Финансы
Минстрой может отреагировать на рост ставок по ипотеке субсидиями
Минстрой России будет рассматривать варианты программ субсидирования в случае устойчивой тенденции роста ипотечных ставок, сообщил РИА Недвижимость замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Обновлено вчера в 07:55
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Продажи компании АЛРОСА выросли в 2018 году на 6%
В самой компании считают, что рост продаж в 6% в 2018 году связан с высоким спросом на алмазы и положительной динамикой цен в первом полугодии 2018 года.
Обновлено в 01:50
Экономика
Правительство расширило границы ТОР в Чукотском автономном округе
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Беринговский» в Чукотском автономном округе и её переименовании в ТОР «Чукотка».
Обновлено в 01:57
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
МКБ решил обанкротить детскую торговую сеть «Бегемот»
По словам источника РБК, основным владельцем всех компаний, управляющих торговой сетью, является сам МКБ.
Обновлено в 02:09
Экономика
ЦБ рекомендовал не начислять проценты после решения суда по взысканию
ЦБ отмечает, что для фиксации задолженности кредиторы могут расторгнуть договор с условием прекращения начисления процентов и неустойки с момента расторжения, а также включать в содержание договоров условия о прекращении начисления процентов и неустоек, в том числе условия о реструктуризации долга, при наступлении определенных обстоятельств.
Обновлено в 03:45
Экономика
Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублей
Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» предъявили к ФК «Открытие» претензии на 16,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:50
Энергетика
«Оппозиционная платформа» предложила Раде снизить тарифы на газ
Кандидат на пост президента Украины, лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко заявил, что его команда внесла в Раду законопроект о снижении тарифов в стране, говорится на официальном сайте партии.
Обновлено в 05:00
Финансы
Итоги недели: фондовые индексы проигнорировали падение нефти
Рынок закрылся ростом несмотря на то, что продажам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступала ниже $61 за баррель, а также динамика западных рынков акций, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Татарстанский «Связьинвестнефтехим» стал совладельцем КамАЗа
Принадлежащее правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим» стало владельцем 2,8% акций ПАО «КамАЗ», следует из материалов «Связьинвестнефтехима».
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Китай снижает цели по росту экономики
В прошлом году цель была «около 6,5%». Экономика замедляется на фоне продолжающегося торгового конфликта с США и снижения спроса на внутреннем рынке.
Обновлено в 04:20
Экономика
С начала года в России резко подорожала мука
"Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.
Обновлено вчера в 08:28
Футбол
Абрамович увеличил финансирование футбольного клуба «Челси» в два раза
В 2017–2018 финансовом году компания выделяла «Челси» £33,8 млн.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
Компания Ротенберга получит 46 млн рублей на пиар борьбы с коррупцией
Компания «Гранат», совладельцем которой является Аркадий Ротенберг, получит 46 млн рублей от Общественной палаты на популяризацию борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 13:03