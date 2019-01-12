Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили свои деньги с Украины. Об этом 11 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог Тарас Загородний.

Финансы Финансы Минстрой может отреагировать на рост ставок по ипотеке субсидиями Минстрой России будет рассматривать варианты программ субсидирования в случае устойчивой тенденции роста ипотечных ставок, сообщил РИА Недвижимость замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Энергетика Энергетика Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Экономика Экономика Продажи компании АЛРОСА выросли в 2018 году на 6% В самой компании считают, что рост продаж в 6% в 2018 году связан с высоким спросом на алмазы и положительной динамикой цен в первом полугодии 2018 года.

Экономика Экономика Правительство расширило границы ТОР в Чукотском автономном округе Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Беринговский» в Чукотском автономном округе и её переименовании в ТОР «Чукотка».

Экономика Экономика Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.

Экономика Экономика МКБ решил обанкротить детскую торговую сеть «Бегемот» По словам источника РБК, основным владельцем всех компаний, управляющих торговой сетью, является сам МКБ.

Экономика Экономика ЦБ рекомендовал не начислять проценты после решения суда по взысканию ЦБ отмечает, что для фиксации задолженности кредиторы могут расторгнуть договор с условием прекращения начисления процентов и неустойки с момента расторжения, а также включать в содержание договоров условия о прекращении начисления процентов и неустоек, в том числе условия о реструктуризации долга, при наступлении определенных обстоятельств.

Экономика Экономика Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублей Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» предъявили к ФК «Открытие» претензии на 16,5 млрд рублей.

Энергетика Энергетика «Оппозиционная платформа» предложила Раде снизить тарифы на газ Кандидат на пост президента Украины, лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко заявил, что его команда внесла в Раду законопроект о снижении тарифов в стране, говорится на официальном сайте партии.

Финансы Финансы Итоги недели: фондовые индексы проигнорировали падение нефти Рынок закрылся ростом несмотря на то, что продажам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступала ниже $61 за баррель, а также динамика западных рынков акций, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Экономика Экономика Татарстанский «Связьинвестнефтехим» стал совладельцем КамАЗа Принадлежащее правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим» стало владельцем 2,8% акций ПАО «КамАЗ», следует из материалов «Связьинвестнефтехима».

Экономика Экономика Китай снижает цели по росту экономики В прошлом году цель была «около 6,5%». Экономика замедляется на фоне продолжающегося торгового конфликта с США и снижения спроса на внутреннем рынке.

Экономика Экономика С начала года в России резко подорожала мука "Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

Футбол Футбол Абрамович увеличил финансирование футбольного клуба «Челси» в два раза В 2017–2018 финансовом году компания выделяла «Челси» £33,8 млн.