Финансы
МВФ не заметил значительных отклонений курса юаня в 2018 годуМосковский Комсомолец вчера в 22:26
Международный валютный фонд не считает, что курс юаня был значительно завышен или занижен в прошлом году. Об этом, комментируя доклад МВФ о состоянии китайской экономики, заявил руководитель мисси фонда в Поднебесной Джеймс Дэниэл в беседе с журналистами.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:52, Вашингтон
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено в 20:40
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Футбол
Вратарь «Барсы» Нето сломал запястье и может пропустить 5 недель
Сообщается, что футболист может пропустить 5 недель. Нето этим летом перешел в «Барсу» из «Валенсии» за 26+9 млн евро.
Обновлено в 16:08
Политика
Борис Джонсон пообещал построить в Великобритании больше тюрем
Борис Джонсон пообещал построить в Великобритании больше тюрем, которые вместят 10 тысяч новых заключенных.
Обновлено в 13:45
Общество
В Москве богослужения в честь Курбан-байрама прошли на шести площадках
Около 240 тысяч человек приняли участие в богослужениях на шести площадках в Москве в честь праздника Курбан-байрам, рассказал РИА Новости глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Обновлено в 07:23
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено в 19:02
Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Общество
Гороскоп на 12 августа: Водолеям удастся управлять ситуацией на работе
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 18:00
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Футбол
«Манчестер Юнайтед» купил 16-летнего хавбека «Монако» Ганнибала
О сумме сделки официально не сообщается, однако ранее уточнялось о 10 миллионах евро. 16-летний хавбек будет выступать в академии «МЮ».
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Интернет
Нейросеть научили превращать людей на фото в персонажей аниме
Разработчики из Южной Кореи придумали технологию для создания аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 09:55
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Футбол
Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против Неймара
На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду.
Обновлено в 17:48
Общество
Более 250-ти человек задержали накануне в Москве после новой акции за свободные выборы
Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и против политических репрессий был согласован с властями.
Обновлено в 04:31
Теннис
Цинциннати. Андрей Рублёв пробился в основную сетку турнира
Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в ползу Михаила. Соперник Рублёва на старте соревнований Western & Southern Open определится позже.
Обновлено в 19:01
Общество
В российских колледжах исчезнут около 100 профессий
С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
Обновлено в 16:47
Политика
По Крыму на «Урале»: Путин стал звездой байк-шоу «Ночных волков»
В субботу, 10 августа, президент России Владимир Путин лично поздравил байкерский клуб "Ночные волки" и его лидера Александра Залдостанова, известного как Хирург, с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 14:08
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Авто
Стало известно, когда появится новый BMW X8
Обновлено в 19:36
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
Российские истребители провели стрельбы над Баренцевым морем
«Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса «воздух — воздух» по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53