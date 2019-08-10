Финансы
МВФ не заметил значительных отклонений курса юаня в 2018 годуМосковский Комсомолец вчера в 22:26
Международный валютный фонд не считает, что курс юаня был значительно завышен или занижен в прошлом году. Об этом, комментируя доклад МВФ о состоянии китайской экономики, заявил руководитель мисси фонда в Поднебесной Джеймс Дэниэл в беседе с журналистами.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Политолог рассказал, какую тему Зеленский не сможет обсудить с Путиным
Политолог Павел Рудяков назвал тему, которая для украинского президента Владимира Зеленского является запретной на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил атаку в Бенгази, в результате которой погибли двое сотрудников миссии ООН, говорится в заявлении официального представителя главы организации Стефана Дюжарика.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба
Обновлено вчера в 07:28
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено вчера в 20:41
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса
Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель, для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
Де Хеа не продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
В минувшем сезоне 28-летний Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей в чемпионате Англии, пропустив 54 мяча.
Обновлено в 01:59
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Обновлено вчера в 15:15
Общество
В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено 09 августа в 03:11
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Наука
Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему
Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 04:48
Политика
Фигурант «газового дела» Онищенко заявил о планах вернуться в Киев
Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко заявил, что готов вернуться в Киев и доказывать свою невиновность.
Обновлено в 02:14
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Орлов уверен, что «оппозиция» шла на выборы в МГД ради клоунады
Заместитель главы межрегиональной общественной организации "Вече", эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов убежден, что "оппозиционеры" изначально делали ставку на шоу вокруг выборов в МГД, и поэтому могли намеренно добиться отказа в допуске за счет фальсификаций.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в товарищеском матче
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали
Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.
Обновлено вчера в 18:05
Энергетика
На АЗС Хакасии цены на топливо пока стабильны
В Хакасии специалистами УФАС каждую неделю осуществляется наблюдение за ценами на горючее.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Происшествия
Адвокат раскрыл детали коррупционного дела Атамбаева
Обновлено в 01:07
Общество
Россия запретила ввоз плодовых из Китая
Обновлено вчера в 06:28
Авто
Сколько можно ездить, если горит датчик «Проверьте масло» в авто?
Фото: www.drive2.ru Даже если вы ухаживаете за своим автомобилем и регулярно проходите ТО, уровень масла постепенно снижается и через 5 — 7 тысяч км после обращения в автомастерсткую на панели приборов может загореться лампочка в виде масленки.
Обновлено вчера в 07:12