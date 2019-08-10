Международный валютный фонд не считает, что курс юаня был значительно завышен или занижен в прошлом году. Об этом, комментируя доклад МВФ о состоянии китайской экономики, заявил руководитель мисси фонда в Поднебесной Джеймс Дэниэл в беседе с журналистами.

МВФ не заметил значительных отклонений курса юаня в 2018 году

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Политика Политолог рассказал, какую тему Зеленский не сможет обсудить с Путиным Политолог Павел Рудяков назвал тему, которая для украинского президента Владимира Зеленского является запретной на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным.

Происшествия Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил атаку в Бенгази, в результате которой погибли двое сотрудников миссии ООН, говорится в заявлении официального представителя главы организации Стефана Дюжарика.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".

Единоборства Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.

Армия и оружие Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель, для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».

Футбол Де Хеа не продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» В минувшем сезоне 28-летний Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей в чемпионате Англии, пропустив 54 мяча.

Общество В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.

Наука Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.

Общество Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.

Политика Фигурант «газового дела» Онищенко заявил о планах вернуться в Киев Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко заявил, что готов вернуться в Киев и доказывать свою невиновность.

Общество Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Армия и оружие Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Политика Орлов уверен, что «оппозиция» шла на выборы в МГД ради клоунады Заместитель главы межрегиональной общественной организации "Вече", эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов убежден, что "оппозиционеры" изначально делали ставку на шоу вокруг выборов в МГД, и поэтому могли намеренно добиться отказа в допуске за счет фальсификаций.

Армия и оружие В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.

Происшествия Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.

Энергетика На АЗС Хакасии цены на топливо пока стабильны В Хакасии специалистами УФАС каждую неделю осуществляется наблюдение за ценами на горючее.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.