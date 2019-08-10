Финансы

МВФ не заметил значительных отклонений курса юаня в 2018 годуМосковский Комсомолец вчера в 22:26

Международный валютный фонд не считает, что курс юаня был значительно завышен или занижен в прошлом году. Об этом, комментируя доклад МВФ о состоянии китайской экономики, заявил руководитель мисси фонда в Поднебесной Джеймс Дэниэл в беседе с журналистами.
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МВФ не заметил значительных отклонений курса юаня в 2018 году

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