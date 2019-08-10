Финансы
МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валютыРБК 01:30
Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году. Об этом заявил глава миссии МВФ в Китае Джеймс Даниэл, передает Reuters. По его словам, обменный курс китайской валюты «не был ни значительно завышен, ни значительно занижен».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:42, Вашингтон
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В NASA прокомментировали предстоящий конец света
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После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.
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Авто
«Калашников» представил электрокар UV-4
Группа компаний «Калашников» представила электрокар UV-4 на международном евразийском форуме «Такси».
Обновлено вчера в 07:07
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Из-за супертайфуна "Лекима", который наблюдается на востоке Китая, погибли 13 человек.
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Хачанов обыграл Зверева и в полуфинале «Мастерс» сыграет с Медведевым
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
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Назван самый популярный советский фильм на YouTube
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Окаменелости самого древнего из ископаемых лесов Азии обнаружены в окрестностях города Синьхан, в провинции Аньхой на востоке Китая.
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Думаю, что после поражения от "Ливерпуля" в прошлом сезоне эта дополнительная мотивация будет очень сильной.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 19:08
Гаджеты
Названа стоимость смартфона Lenovo Z6 Pro в Европе
Флагманский смартфон компании Lenovo Z6 Pro поступил в продажу в Европе.
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