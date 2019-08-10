Финансы
МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валютыРБК 01:30
Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году. Об этом заявил глава миссии МВФ в Китае Джеймс Даниэл, передает Reuters. По его словам, обменный курс китайской валюты «не был ни значительно завышен, ни значительно занижен».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
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