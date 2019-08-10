Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году. Об этом заявил глава миссии МВФ в Китае Джеймс Даниэл, передает Reuters. По его словам, обменный курс китайской валюты «не был ни значительно завышен, ни значительно занижен».

Гаджеты Huawei представила фирменную операционную систему HarmonyOS В рамках открывшейся сегодня конференции Huawei Developers Conference 2019,китайская компания представила публике свою новую фирменную операционную систему HarmonyOS.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Происшествия Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.

Экономика Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.

Общество Названы самые распространенные фамилии россиян На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Армия и оружие В Йемене сепаратисты захватили дворец президента Сепаратисты из Южного переходного совета захватили дворец президента в Адене, сообщает Al Hadath со ссылкой на руководство ЮПС.

Происшествия Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

Общество Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией» «Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.

Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Политика В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.

Экономика Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира.

Баскетбол Сборная России разгромила Сенегал и стала победителем турнира в Вероне В Вероне завершился матч международного товарищеского турнира между сборными России и Сенегала.

Футбол На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.

Политика Оппозиционеры подрались на митинге в Москве из-за украинского флага 10 августа на проспекте академика Сахарова прошел митинг, в ходе которого несколько участников акции подрались из-за украинского флага, видео опубликовано на Youtube.

Происшествия Стрельба произошла в мечети в Норвегии Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Футбол Гол Феликса принес «Атлетико» победу в матче с «Ювентусом» Победу мадридскому клубу принес точный удар нападающего Жоау Феликса. Счет в матче открыл его партнер по команде Тома Лемар.

Футбол «Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.

Футбол «Армавир» обыграл дома «Чайку» в матче ФНЛ «Армавир» одержал домашнюю победу в матче 7-го тура первенства Олимп-ФНЛ над «Чайкой» из Песчанокопского и обошел ее в турнирной таблице.