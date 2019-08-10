Финансы
МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валютыРБК 01:30
Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году. Об этом заявил глава миссии МВФ в Китае Джеймс Даниэл, передает Reuters. По его словам, обменный курс китайской валюты «не был ни значительно завышен, ни значительно занижен».
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Гаджеты
Huawei представила фирменную операционную систему HarmonyOS
В рамках открывшейся сегодня конференции Huawei Developers Conference 2019,китайская компания представила публике свою новую фирменную операционную систему HarmonyOS.
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Обновлено в 11:59
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Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием
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Происшествия
Видео: байкер выжил после падения с мотоцикла на скорости 340 км/ч
В США мотоциклист упал с байка на скорости 340 км/ч и выжил.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 10:22
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
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Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
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Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили дворец президента
Сепаратисты из Южного переходного совета захватили дворец президента в Адене, сообщает Al Hadath со ссылкой на руководство ЮПС.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек
По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
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Технологии
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Учёные изучали базу данных сайта знакомств Ashley Madison.
Обновлено в 09:02
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Футбол
Краснодар — Рубин 1:0
Обновлено в 13:59
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
Обновлено в 12:42
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира.
Обновлено в 12:55
Баскетбол
Сборная России разгромила Сенегал и стала победителем турнира в Вероне
В Вероне завершился матч международного товарищеского турнира между сборными России и Сенегала.
Обновлено в 13:52
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
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Обновлено в 11:20
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Футбол
Гол Феликса принес «Атлетико» победу в матче с «Ювентусом»
Победу мадридскому клубу принес точный удар нападающего Жоау Феликса. Счет в матче открыл его партнер по команде Тома Лемар.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу
Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.
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Футбол
«Армавир» обыграл дома «Чайку» в матче ФНЛ
«Армавир» одержал домашнюю победу в матче 7-го тура первенства Олимп-ФНЛ над «Чайкой» из Песчанокопского и обошел ее в турнирной таблице.
Обновлено в 13:52
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады
В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52