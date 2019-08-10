Финансы
МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валютыРБК 01:30
Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году. Об этом заявил глава миссии МВФ в Китае Джеймс Даниэл, передает Reuters. По его словам, обменный курс китайской валюты «не был ни значительно завышен, ни значительно занижен».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:48, Вашингтон
Наука
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Обновлено в 12:17
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Обновлено в 02:40
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Технологии
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Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.
Обновлено в 11:11
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Обновлено в 12:04
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Обновлено вчера в 12:49
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Обновлено в 12:43
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Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Политика
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Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
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