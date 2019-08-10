Финансы
МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валютыРБК 01:30
Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году. Об этом заявил глава миссии МВФ в Китае Джеймс Даниэл, передает Reuters. По его словам, обменный курс китайской валюты «не был ни значительно завышен, ни значительно занижен».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:33, Ашберн
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел испытания «нового оружия»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании «нового оружия». Об этом сообщает агентство KCNA.
Обновлено в 21:48
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене
Обновлено в 19:14
Происшествия
США сомневались в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено в 23:06
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Чикаго Файр» обыграл «Монреаль». Швайнштайгер и Санья забили по голу
Немецкий полузащитник хозяев Бастиан Швайнштайгер забил победный гол, а также голевой передачей.
Обновлено в 23:19
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Американский военный погиб во время операции на севере Ирака
Солдат армии США погиб в ходе проведения военной операции на севере Ирака, передает РИА Новости.
Обновлено в 15:07
Авто
65% британских водителей не понимают европейские знаки
Опрос показал, что 65% британских водителей не понимают европейские знаки.
Обновлено в 15:15
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Футбол
Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
СМИ КНР: Китай намерен покорить «Авиадартс» новой моделью JH-7AII
Среди других машин фигурирует новая модель JH-7AII.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 28
Жертвами супертайфуна «Лекима» в провинции Чжэцзян стали по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает People's Daily China в Twitter.
Обновлено в 22:38
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Технологии
Хакер превратил Tesla в систему шпионского видеонаблюдения
Специалист по кибербезопасности и хакер рассказал, как можно превратить электрокар Tesla в инструмент для слежки.
Обновлено в 10:02
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Наука
Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства
Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Теннис
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Напомню, только на этой неделе четыре центробанка снизили свои ставки.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе
В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.
Обновлено в 11:25
Футбол
Намли: создалось впечатление, что судья был явно против «Краснодара»
После матча создалось впечатление, что судья был явно против нас. Он показал мне две жёлтые карточки, добавил 7 минут в конце.
Обновлено в 16:47
Футбол
«Марсель» Виллаш-Боаша уступил «Реймсу» на старте чемпионата Франции
«Марсель» на своем поле проиграл «Реймсу» в рамках первого тура нового сезона чемпионата Франции.
Обновлено в 13:24