Финансы
МВФ не считает значительными колебания курса юаняREGNUM 03:43
Значительных колебаний курса валюты жэньминьби (официальное название китайского юаня — прим. ред.) от нормальных показателей в 2018 году не замечено, сообщил 10 августа глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен распространенному докладу МВФ о состоянии экономики Китая.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:59, Вашингтон
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