Финансы
МВФ не считает значительными колебания курса юаняREGNUM 03:43
Значительных колебаний курса валюты жэньминьби (официальное название китайского юаня — прим. ред.) от нормальных показателей в 2018 году не замечено, сообщил 10 августа глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен распространенному докладу МВФ о состоянии экономики Китая.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:40, Вашингтон
Политика
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Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
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Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
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Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
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Общество
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В СПЧ обратились к москвичам из-за незаконных провокаций
В СПЧ обратили внимание, что основные ошибки кандидатов «были озвучены предельно ясно и однозначно: нехватка достоверных подписей избирателей, брак при заполнении подписных листов и ошибки в поданных документах, допущенные избирательными штабами кандидатов, халатно отнесшихся к требованиям закона».
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Автоспорт
Ферстаппен назвал причины удачных выступлений «Ред Булл» в этом сезоне
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен рассказал, что с переходом на моторы «Хонда», команда лучше стала понимать предельные возможности болида.
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В Ленском районе Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.
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