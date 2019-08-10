Финансы
МВФ не считает значительными колебания курса юаняREGNUM 03:43
Значительных колебаний курса валюты жэньминьби (официальное название китайского юаня — прим. ред.) от нормальных показателей в 2018 году не замечено, сообщил 10 августа глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен распространенному докладу МВФ о состоянии экономики Китая.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:26, Вашингтон
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
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Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Названа официальная причина смерти Аллы Вербер
Фэшн-директор универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась от менингококкового сепсиса.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до 12
По последним данным Минздрава Красноярского края, 12 человек обратились за помощью к медикам после взрывов на военном складе в Ачинском районе.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Единоборства
Макгрегор заявил, что стал миллиардером
Обновлено в 03:13
Происшествия
Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании
Обновлено в 04:45
Здоровье
Британка заразила десятимесячную дочь герпесом через поцелуй
Обновлено в 00:17
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
Издание отмечает, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.
Обновлено вчера в 20:04
Космос
Жители Флориды напугались вторжения инопланетян
Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.
Обновлено 08 августа в 21:56
Космос
Марсоход NASA нашел на Марсе копию «Моны Лизы»
Марсоход американского аэрокосмического агентства NASA обнаружил на поверхности Марса копию «Моны Лизы».
Обновлено в 04:41
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Руководство продюсерского центра Максима Фадеева MALFA сорвало концерты певицы Наргиз Закировой, намеченные на август.
Обновлено в 04:53
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
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Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Тульской области
"Три женщины погибли, одна получила травмы в результате столкновения автомобиля Mitsubishi Lancer с деревом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:57
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
«Бавария» может вернуть Манджукича
Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть туринский «Ювентус» этим летом. На 33-летнего нападающего претендует мюнхенская «Бавария».
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Москве пятый раз за месяц пройдет акция из-за выборов в Мосгордуму
Первая акция из-за выборов в Мосгордуму прошла 14 июля – на ней задержали более 20 человек, протестующие пытались объявить бессрочный протест во дворе Мосгоризбиркома.
Обновлено в 03:10
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением
Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.
Обновлено в 03:33
Общество
В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек
Свыше миллиона человек эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая в связи с тайфуном «Лекима».
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛ
Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A70s появился в базе данных Geekbench
Пользователи смогли обнаружить упоминания нового гаджета Samsung в бенчмарке Geekbench.
Обновлено в 04:16