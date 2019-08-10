Финансы

МВФ не считает значительными колебания курса юаняREGNUM 03:43

Значительных колебаний курса валюты жэньминьби (официальное название китайского юаня — прим. ред.) от нормальных показателей в 2018 году не замечено, сообщил 10 августа глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен распространенному докладу МВФ о состоянии экономики Китая.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В МВФ прокомментировали изменение курса юаня

Газета.Ruвчера в 18:26

МВФ не считает значительными колебания курса юаня

REGNUM03:43

МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валюты

РБК01:30

Китайские власти не манипулируют курсом юаня, заявил Международный валютный фонд

Эхо Москвы05:00

МВФ не считает, что курс юаня был значительно завышен или занижен в 2018 году

ТАССвчера в 17:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:26, Вашингтон
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Общество

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Фэшн-директор универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась от менингококкового сепсиса.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до 12

По последним данным Минздрава Красноярского края, 12 человек обратились за помощью к медикам после взрывов на военном складе в Ачинском районе.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Единоборства

Макгрегор заявил, что стал миллиардером

Обновлено в 03:13
Происшествия

Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании

Обновлено в 04:45
Здоровье

Британка заразила десятимесячную дочь герпесом через поцелуй

Обновлено в 00:17
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Издание отмечает, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.
Обновлено вчера в 20:04
Космос

Жители Флориды напугались вторжения инопланетян

Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.
Обновлено 08 августа в 21:56
Космос

Марсоход NASA нашел на Марсе копию «Моны Лизы»

Марсоход американского аэрокосмического агентства NASA обнаружил на поверхности Марса копию «Моны Лизы».
Обновлено в 04:41
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Руководство продюсерского центра Максима Фадеева MALFA сорвало концерты певицы Наргиз Закировой, намеченные на август.
Обновлено в 04:53
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Единоборства

Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии

Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Тульской области

"Три женщины погибли, одна получила травмы в результате столкновения автомобиля Mitsubishi Lancer с деревом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:57
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол

«Бавария» может вернуть Манджукича

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть туринский «Ювентус» этим летом. На 33-летнего нападающего претендует мюнхенская «Бавария».
Обновлено вчера в 17:00
Политика

В Москве пятый раз за месяц пройдет акция из-за выборов в Мосгордуму

Первая акция из-за выборов в Мосгордуму прошла 14 июля – на ней задержали более 20 человек, протестующие пытались объявить бессрочный протест во дворе Мосгоризбиркома.
Обновлено в 03:10
Общество

Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением

Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.
Обновлено в 03:33
Общество

В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек

Свыше миллиона человек эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая в связи с тайфуном «Лекима».
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением

Обновлено вчера в 23:30
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛ

Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 18:09
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A70s появился в базе данных Geekbench

Пользователи смогли обнаружить упоминания нового гаджета Samsung в бенчмарке Geekbench.
Обновлено в 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное