Экономика

МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампанииИнтерфакс 15:47

Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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