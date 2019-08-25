Экономика

МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампанииИнтерфакс 15:47

Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании

Интерфакс15:47

Минск надеется завершить переговоры по траншу ЕФСР, подписав программу интеграции с РФ

ПРАЙМ15:03

Минск надеется завершить переговоры по траншу ЕФСР после решения вопросов интеграции с РФ

ТАСС14:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Киберспорт

Команда OG стала чемпионом The International 2019

Обновлено в 08:46
Футбол

«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матче

Обновлено в 14:11
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Общество

Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве

В конце августа в Москве ожидается похолодание, рассказал телеканалу RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 15:30
Политика

Рябков: МИД РФ без пауз подключится к переговорам по безопасности после сигнала от США

Министерство иностранных дел РФ сможет без промедлений включиться в переговорный процесс с США по обеспечению международной безопасности в сфере контроля над ядерным вооружением, если будет получен соответствующий сигнал от американской стороны.
Обновлено в 14:47
Авто

Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta

Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Футбол

«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»

Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Энергетика

Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%

Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В подмосковном ТЦ на пятилетнего ребенка упала металлическая дверь

В торговом центре Солнечногорска выставочный образец металлической двери упал на пятилетнего ребенка.
Обновлено в 15:28
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено вчера в 11:20
Здоровье

Как волгоградцы могут продлить жизнь своей домашней кошке

Домашние кошки живут достаточно долго, однако различные негативные факторы могут снизить продолжительность жизни питомца.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Общество

В небе над Петербургом заметили солнечное гало

В воскресенье, 25 августа, жители и гости Петербурга могли наблюдать редкое природное явление — небо было украшено солнечным гало.
Обновлено в 13:46
Политика

Трамп заявил о вероятном приглашении Путина на следующий G7

Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия

Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга

Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Политика

Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 16:59
Экономика

SmartCredit: за займами до зарплаты обращаются 75% клиентов МФО

По данным компании, доля клиентов, которые обращаются за короткими займами, составляет 75%.По статистике компании, запрашиваемые суммы зависят от каждого конкретного региона и варьируются от 7,6% почти до 33% от уровня заработной платы.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына

Музыкант показал взрослого сына Константина от Альбины Джанабаевой.
Обновлено в 10:27
Футбол

Тульский «Арсенал» открыл счет в игре с «Оренбургом»

На 24 минуте матча счет открыла тульская команда. Гол в ворота соперников забил Ломовицкий.
Обновлено в 14:59
Политика

Украина впервые испытала ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

Проект "Циклон-4" начался еще полтора десятка лет назад. Украина работает над ним совместно с Бразилией.
Обновлено в 05:30
Политика

В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании

Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Авто

ВАЗ представил свою версию пикапа ВАЗ-21043-33

Мелкосерийный выпуск ВАЗ-21043-33 «Жигули» на мощностях «ВАЗинтерсервиса» продлился всего четыре года – до 1997 года.
Обновлено в 01:30
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Футбол

Солист «Руки вверх» Сергей Жуков об Акинфееве, ЦСКА и Чалове

Обновлено в 11:39
Происшествия

Пляж в Барселоне эвакуировали из-за взрывного устройства

Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа близ исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:47
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Минск
Столица Беларуси
Столица Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым статусом, Город-герой. Крупнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Является ядром Минской агломерации. В Минске находится штаб-квартира СНГ. Десятый по численности населения город в Европе, пятый - после Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Ташкента на территории бывшего СССР и третий в ЕАЭС. Город расположен недалеко от географического центра страны и стоит на реке Свислочи. Площадь составляет 348,84 км², население - 1 992 685 человек без учёта пригородов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
СТВ
Белорусский телеканал.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное