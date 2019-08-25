Экономика
МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампанииИнтерфакс 15:47
Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Обновлено в 08:46
Футбол
«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матче
Обновлено в 14:11
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве
В конце августа в Москве ожидается похолодание, рассказал телеканалу RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 15:30
Политика
Рябков: МИД РФ без пауз подключится к переговорам по безопасности после сигнала от США
Министерство иностранных дел РФ сможет без промедлений включиться в переговорный процесс с США по обеспечению международной безопасности в сфере контроля над ядерным вооружением, если будет получен соответствующий сигнал от американской стороны.
Обновлено в 14:47
Авто
Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Футбол
«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»
Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29
Энергетика
Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%
Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В подмосковном ТЦ на пятилетнего ребенка упала металлическая дверь
В торговом центре Солнечногорска выставочный образец металлической двери упал на пятилетнего ребенка.
Обновлено в 15:28
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Здоровье
Как волгоградцы могут продлить жизнь своей домашней кошке
Домашние кошки живут достаточно долго, однако различные негативные факторы могут снизить продолжительность жизни питомца.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Общество
В небе над Петербургом заметили солнечное гало
В воскресенье, 25 августа, жители и гости Петербурга могли наблюдать редкое природное явление — небо было украшено солнечным гало.
Обновлено в 13:46
Политика
Трамп заявил о вероятном приглашении Путина на следующий G7
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Политика
Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 16:59
Экономика
SmartCredit: за займами до зарплаты обращаются 75% клиентов МФО
По данным компании, доля клиентов, которые обращаются за короткими займами, составляет 75%.По статистике компании, запрашиваемые суммы зависят от каждого конкретного региона и варьируются от 7,6% почти до 33% от уровня заработной платы.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына
Музыкант показал взрослого сына Константина от Альбины Джанабаевой.
Обновлено в 10:27
Футбол
Тульский «Арсенал» открыл счет в игре с «Оренбургом»
На 24 минуте матча счет открыла тульская команда. Гол в ворота соперников забил Ломовицкий.
Обновлено в 14:59
Политика
Украина впервые испытала ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
Проект "Циклон-4" начался еще полтора десятка лет назад. Украина работает над ним совместно с Бразилией.
Обновлено в 05:30
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Авто
ВАЗ представил свою версию пикапа ВАЗ-21043-33
Мелкосерийный выпуск ВАЗ-21043-33 «Жигули» на мощностях «ВАЗинтерсервиса» продлился всего четыре года – до 1997 года.
Обновлено в 01:30
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Футбол
Солист «Руки вверх» Сергей Жуков об Акинфееве, ЦСКА и Чалове
Обновлено в 11:39
Происшествия
Пляж в Барселоне эвакуировали из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа близ исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:47
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32