МВФ назвал риски для мировой экономики в 2019 годуИзвестия 09:17

Напряженность в торговых отношениях является одним из основных рисков для мировой экономики в 2019 году. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном на сайте организации в понедельник, 21 января.

МВФ назвал риски для мировой экономики в 2019 году

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