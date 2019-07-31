Финансы

МВФ дал прогноз по росту экономики РоссииRambler News Service вчера в 07:27

Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году рост ВВП России составит 1,9%, в 2021 и 2022 годах - 2%. В МВФ призвали власти продолжить жесткую экономическую политику и проведение комплексных структурных реформ для ускорения потенциального роста, решения проблем управления, укрепления финансового сектора и подъема производительности.
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МВФ дал прогноз по росту экономики России

Rambler News Serviceвчера в 07:27

Падение ВВП Венесуэлы в 2019 году оценили в 23%

Известия31 июля в 13:50

МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России на уровне 1,2%

Коммерсантъвчера в 06:08

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 1,2%

News.ruвчера в 05:48

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году

Парламентская газетавчера в 05:44

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%

ТАССвчера в 04:19

МВФ рассказал, куда России следует вкладывать средства Фонда национального благосостояния

Взгляд.рувчера в 04:20
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Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

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Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.
Обновлено вчера в 18:16
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Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

Три человека погибли, двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на власти.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
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Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
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Армия и оружие

НАТО не интегрирует купленные Турцией С-400 в свою систему ПРО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен интегрировать купленные Турцией у России системы С-400 в свою систему ПРО и ПВО.
Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие

Минобороны показало видео уничтожения артиллерии боевиков Сирии

В Сети появилось видео, на котором российские военные наносят удар по артиллерии боевиков в Сирии.
Обновлено в 01:49
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
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Месси дисквалифицировали на три месяца

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Политика

Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.
Обновлено вчера в 18:56
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

В Швеции суд освободил американского рэпера A$AP Rocky из-под стражи

В Швеции освободили из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky, обвиняемого по делу об уличной драке.
Обновлено в 01:35
Финансы

Рынок акций открылся падением индексов на 1,2-2% на санкциях США

Рынок акций РФ открылся в пятницу падением цен blue chips и индексов на фоне негативной динамики внешних площадок и известиях, что США ввели новые санкции в отношении России за инцидент прошлого года с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,2-2%, причем первый не удержал рубеж 2700 пунктов.
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Армия и оружие

В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет»

Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начинаются в России, рассказал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Обновлено вчера в 20:11
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Волочкова разделась для ответа злопыхателям

Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
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Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
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Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
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Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом на Ставрополье

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля после ДТП с участием автобуса на Ставрополье, в результате которого пять человек погибли.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
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В Антарктиде на снегу обнаружен свежий радиоактивный пепел сверхновой

В свежевыпавшем снегу на территории Антарктиды ученым удалось выявить очень редкий изотоп железа-60, который мог появиться после вспышки сверхновой звезды.
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Свитолина проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе

Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Сан-Хосе (США), призовой фонд которого превышает 810 тысяч долларов.
Обновлено в 01:06
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Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

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Умерла певица Александра Стрельченко

В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
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В России запускается новая программа страхования жилья

С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
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РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
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В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
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Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг

Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено вчера в 01:40
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