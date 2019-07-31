Финансы
МВФ дал прогноз по росту экономики РоссииRambler News Service вчера в 07:27
Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году рост ВВП России составит 1,9%, в 2021 и 2022 годах - 2%. В МВФ призвали власти продолжить жесткую экономическую политику и проведение комплексных структурных реформ для ускорения потенциального роста, решения проблем управления, укрепления финансового сектора и подъема производительности.
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Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году
Парламентская газетавчера в 05:44
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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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В Швеции суд освободил американского рэпера A$AP Rocky из-под стражи
В Швеции освободили из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky, обвиняемого по делу об уличной драке.
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Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
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В свежевыпавшем снегу на территории Антарктиды ученым удалось выявить очень редкий изотоп железа-60, который мог появиться после вспышки сверхновой звезды.
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Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
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Умерла певица Александра Стрельченко
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С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
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