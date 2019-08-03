Происшествия
МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в МосквеРИА Новости 11:06
На несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
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Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Футбол
Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе
Вратарь получил повреждение в матче четвертого тура российской премьер-лиги против Спартака (0:0) после контакта с Эсекьелем Понсе.
Обновлено в 17:47
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Транспорт
Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро
Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций
Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.
Обновлено в 15:52
Культура
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Здоровье
Эксперты дали советы по избавлению от отечности ног
Эксперты поделились советами по избавлению от отечности ног. Некоторые из них: контроль веса, здоровый и активный образ жизни.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии
Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Обновлено вчера в 00:38
Общество
Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня
Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Обновлено в 12:54
Футбол
Зенит — Краснодар 1:1
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено в 07:26
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено 01 августа в 10:43
Политика
Зеленский подтвердил написание заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке, однако речи об увольнении не было.
Обновлено вчера в 11:07
Футбол
Поле «Газпром Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein
Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein.
Обновлено в 09:07
Автоспорт
Боттас нацеливается на победу в гонке Гран-при Венгрии
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой он показал второй результат и уступил лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:49
Космос
Хаббл отслеживает внешние пределы галактики
Спиральные рукава галактики и яркая сердцевина скрыта, вместо нее видна тонкая полоска ее внешнего предела.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана
Обновлено в 16:49
Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Единоборства
Сборные Китая и Лаоса стали лучшими в первой гонке танкового биатлона
Победы в заездах одержали команды Китая и Лаоса соответственно. В рамках первого заезда китайцы показали лучшее время — 00.21.01.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58