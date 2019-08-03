На несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве

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