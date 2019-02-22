Происшествия
МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублейВедомости 00:19
Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читать в источнике
Оценить188
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
Обновлено вчера в 14:59
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Минпромторг и ФАС не увидели нарушений в продаже девяти яиц в упаковке
Министерство промышленности и торговли России не увидело нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в упаковке.
Обновлено в 01:24
Футбол
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам прошедших матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 00:49
Транспорт
Первый поезд по мосту придет в Крым предварительно 8 декабря
"Предварительно, первый поезд пройдет в Крым по Крымскому мосту 8 декабря", — сообщили в пресс-службе, не уточнив маршрут движения поезда.
Обновлено в 01:23
Хоккей
Россиянин Кучеров первым в сезоне набрал 100 очков в НХЛ
Кучеров отличился заброшенной шайбой во втором периоде матча против «Баффало Сэйбрз», в котором «Тампа» победила по буллитам (2:1). Для россиянина эта шайба стала 30-й в сезоне, также на его счету 70 результативных передач.
Обновлено в 01:54
Политика
Телерейтинг президентского послания в Москве снизился
Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
ЕСПЧ ответил отказом на запрос Киева по инциденту в Керченском проливе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в просьбе наложить новые обеспечительные меры по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.
Обновлено в 02:45
Культура
Порошенко назвал Малевича «украинским» художником
Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Президент РФ подписал указ о призыве россиян на военные сборы
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году.
Обновлено вчера в 14:48
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов в среду
Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль снижается к бивалютной корзине в рамках коррекции после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.
Обновлено 20 февраля в 02:21
Армия и оружие
Рассекречены документы Казанского высшего танкового командного училища
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка
По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Женщина насмерть отравилась грибами в мишленовском ресторане
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях
Более дешевые марки стали выбирать 55% опрошенных. Еще 40% россиян стали экономить на еде вне дома, а 38% — на обновлении техники.
Обновлено в 02:12
Экономика
Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России
Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики России по итогам 2018 года в 20 процентов ВВП.
Обновлено в 01:58
Общество
Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России
Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Гуаидо подписал первый «президентский» указ
Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа размещен в Twitter.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
В ОБСЕ заявили о пристальном внимании к ситуации с УПЦ на Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пристально следит за ситуацией с Украинской православной церковью (УПЦ) в стране, заявил РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
Обновлено в 02:31
Экономика
Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга, распространив его в том числе на компании с госучастием.
Обновлено в 01:42
Космос
Ракета «Союз» со спутником Egyptsat-A запущена с Байконура
Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика
Счетная палата раскритиковала техническую базу Росреестра
Помимо срыва сроков Счетная палата раскритиковала и недостатки технической инфраструктуры Росреестра.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье
Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником вместе с другими родителями в Приморском крае.
Обновлено в 03:04
Общество
ВЦИОМ выяснил пожелания мужчин о подарках на 23 февраля
Ожидания российских мужчин от подарков на День защитника Отечества значительно отличаются от планов женщин, следует из данных опроса ВЦИОМ, поступивших в РБК.
Обновлено в 02:53
Экономика
Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает новый вклад
Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает открыть сезонный вклад "Весенний рост".
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Ижевске управляющий кладбищем задержан за взятки
Управляющий кладбищем задержан в Ижевске, его уличили в получении взяток за выделение мест под захоронение, сообщает Следственный комитет в пятницу.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Собчак обвинила Шнурова в попытках заблокировать интервью с Матильдой
Собчак выложила в своем Instagram сообщение о том, что Шнуров по своим каналам пытается добиться блокировки интервью с бывшей женой, которое вышло на Youtube в рамках нового шоу Ксении.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку
Обновлено вчера в 17:46