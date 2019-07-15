Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗВедомости 18:04

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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с чего всё началось

Нефтяника взяли у трапа

Утром в понедельник следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена. Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются.
Коммерсантъ15:51

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Бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода задержан в рамках уголовного дела

Эхо Москвы18:03

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

РБК17:57

Основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного дела

РИА Новости17:17

Владелец ГК «Новый поток» задержан при расследовании уголовного дела

Интерфакс17:27

Задержан основатель ГК «Новый поток» Дмитрий Мазуров

ТАСС17:12

Нефтяника взяли у трапа

Коммерсантъ15:51

Владелец «Нового потока» Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного делa

Forbes16:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
Общество

Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Общество

Московский зоопарк купил верблюда в Индонезии

Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:48
Политика

В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Политика

Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД

Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской

Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.
Обновлено в 17:35
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Футбол

«Ливерпуль» сделал предложение по двухгодичной аренде Коутиньо

Обновлено в 17:39
Общество

Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов

Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира

Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Они смогли сдержать войну

О событиях 20-летней давности вспоминают российские ветераны – участники миротворческой операции в Косово.
Обновлено в 18:30
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Политика

Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Финансы

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Обновлено в 18:51
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Футбол

«Ростов» легко переиграл «Оренбург» в первом официальном матче сезона

Во втором туре "Ростов" дома сыграет с московским "Спартаком". Матч пройдет 20 июля в 21:30 на "Ростов Арене".
Обновлено в 07:04
Экономика

Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Экономика

Бомба — Бахрейн до конца года вложит в развитие Крыма €500 млн

По данным газеты, ещё €50 млн в развитие портовой инфраструктуры полуострова вложат бельгийцы.
Обновлено в 18:18
Футбол

Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций

Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник

Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.
Обновлено в 10:48
Спорт

Сборная Польши заняла третье место в волейбольной Лиге наций

Сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче за третье место финального турнира Лиги наций, который проходит в Чикаго (США, штат Иллинойс).
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Наталья Штурм впервые показала двухмесячного внука во всей красе

В начале мая Наталья Штурм сообщила, что впервые стала бабушкой. Внука звезде 90-х родила ее 29-летняя дочь Елена.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Технологии

Обзор IT-Weekly (08.07 - 14.07.2019)

Дистрибуция Компания OCS объявила о расширении сотрудничества с Positive Technologies.
Обновлено в 16:54
Общество

Умерла писательница Елена Касьян

Обновлено в 15:08
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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