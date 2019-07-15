Утром в понедельник следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена. Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются.

с чего всё началось

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва» Меган Маркл впервые вышла в свет с сыном. Мировая премьера «Короля Льва» состоялась 9 июля, во вторник, в Голливуде.

Общество Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Финансы Индекс бигмака назвал рубль самой недооцененной валютой в мире Британское издание The Economist, опубликовавшее индекс бигмака, назвало рубль самой недооцененной валютой в мире, ровно, как и полгода назад.

Политика В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2» «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.

Спорт Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Футбол Сергей Семак объяснил, когда ждать новых приобретений от «Зенита» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Тамбовом» (2:1) объяснил положение не попавших в заявку на чемпионат России игроков, а также оценил дебют Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина.

Политика Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.

Политика Глава МИД Ирана получил визу США для участия в мероприятиях ООН Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф получил американскую визу и уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Экономического и социального совета ООН.

Общество Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.

Наука Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.

Происшествия Глава Нижнеудинского района ушел в отставку Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.

Футбол Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры.

Шоу-бизнес Женя Огурцова закрутила роман после скандального развода О разладе певицы с экс-супругом Анатолием Рамоновым стало известно задолго до официального развода.

Общество Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.

Музыка Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика 16 россиян не пустили в Южную Корею Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.

Политика Полпред Трутнев посетит Забайкалье на этой неделе Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приедет в Забайкальский край на этой неделе.

Футбол Футболисты «Локомотива» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве России Московский "Локомотив" на своем поле разгромил казанский "Рубин" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу.

Экономика СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым В последний раз об интересе бахрейнских компаний к вложениям в Крым Довина заявлял в августе 2018 года.

Политика Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.

Экономика В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Политика Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.

Авто Продажи LADA XRAY первый раз выросли за 4 месяца Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце 2019 года в РФ было продано 2 тыс. 567 новых авто из семейства LADA XRAY, что на 11,5% больше, чем за такой же период в прошлом году.