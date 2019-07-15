Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗВедомости 18:04
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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с чего всё началось
Утром в понедельник следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена. Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются.Коммерсантъ15:51
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Происшествия
Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»
Меган Маркл впервые вышла в свет с сыном. Мировая премьера «Короля Льва» состоялась 9 июля, во вторник, в Голливуде.
Обновлено в 15:00
Общество
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 21:54
Финансы
Индекс бигмака назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Британское издание The Economist, опубликовавшее индекс бигмака, назвало рубль самой недооцененной валютой в мире, ровно, как и полгода назад.
Обновлено в 01:55
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.
Обновлено в 23:22
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено в 21:45
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Футбол
Сергей Семак объяснил, когда ждать новых приобретений от «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Тамбовом» (2:1) объяснил положение не попавших в заявку на чемпионат России игроков, а также оценил дебют Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина.
Обновлено в 15:01
Политика
Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков
Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.
Обновлено в 18:17
Политика
Глава МИД Ирана получил визу США для участия в мероприятиях ООН
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф получил американскую визу и уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Экономического и социального совета ООН.
Обновлено в 13:46
Общество
Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области
Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено в 21:15
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Обновлено в 23:05
Политика
США вводят санкции против Турции из-за российских С-400
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Футбол
Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры.
Обновлено в 20:51
Шоу-бизнес
Женя Огурцова закрутила роман после скандального развода
О разладе певицы с экс-супругом Анатолием Рамоновым стало известно задолго до официального развода.
Обновлено в 22:00
Общество
Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах
Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.
Обновлено в 21:23
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Политика
Полпред Трутнев посетит Забайкалье на этой неделе
Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приедет в Забайкальский край на этой неделе.
Обновлено в 23:11
Футбол
Футболисты «Локомотива» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве России
Московский "Локомотив" на своем поле разгромил казанский "Рубин" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 12:06
Экономика
СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым
В последний раз об интересе бахрейнских компаний к вложениям в Крым Довина заявлял в августе 2018 года.
Обновлено в 23:27
Политика
Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Политика
Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei
Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
Обновлено в 23:09
Авто
Продажи LADA XRAY первый раз выросли за 4 месяца
Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце 2019 года в РФ было продано 2 тыс. 567 новых авто из семейства LADA XRAY, что на 11,5% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено в 22:47