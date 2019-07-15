Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗВедомости 18:04

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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с чего всё началось

Нефтяника взяли у трапа

Утром в понедельник следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена. Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются.
Коммерсантъ15:51

Подробнее о событии

Экс-глава Антипинского нефтеперерабатывающего завода стал подозреваемым по делу о мошенничестве

Эхо Москвы21:03

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

РБК17:57

Владелец «Нового потока» Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного делa

Forbes16:31

Основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного дела

РИА Новости17:17

Задержан основатель ГК «Новый поток» Дмитрий Мазуров

ТАСС17:12

Нефтяника взяли у трапа

Коммерсантъ15:51

Владелец ГК «Новый поток» задержан при расследовании уголовного дела

Интерфакс17:27
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:13, Вашингтон
Экономика

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Общество

Аномальная жара стоит на Аляске: обзор прессы

Москвич отдал мошенникам 136 миллионов рублей; стресс от непогоды можно снять ярким зонтом; королева Великобритании любит коктейль из джина с Дюбонне.
Обновлено в 20:18
Футбол

Президент Бразилии дал ответ на обвинения Месси

Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси о коррупции в КОНМЕБОЛ, кторая привела к победе сборной Бразилии на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 18:35
Наука

Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают

Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено 12 июля в 03:48
Происшествия

Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Глава Нижнеудинского района ушел в отставку

Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Кино

Агентом 007 в «бондиане» станет женщина

Роль знаменитого Агента 007 в предстоящем фильме "Джеймс Бонд 25" на сей раз достанется женщине. Его сыграет актриса Лашана Линч.
Обновлено в 15:02
Политика

Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею

Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.
Обновлено в 21:26
Общество

В России начали маркировать молочную продукцию

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Наука

Опубликовано первое в истории фотоизображение квантовой запутанности

Обновлено вчера в 14:24
Финансы

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.
Обновлено в 07:23
Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 2:0

В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
Обновлено в 11:25
Политика

О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне

В Лондоне состоялась премьера фильма "Король Лев".
Обновлено в 15:18
Космос

США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной

Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено в 22:05
Шоу-бизнес

Алена Гаврилова рассказала про брак с Эмином Агаларовым

Ровно год назад самый завидный жених российского шоу-бзинеса — Эмин Агаларов женился на Алене Гавриловой.
Обновлено в 20:00
Происшествия

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Здоровье

Эксперты назвали провоцирующие образование тромбов продукты

По словам экспертов, некоторые продукты питания способствуют образованию тромбов – кровяных сгустков.
Обновлено в 21:54
Транспорт

Тише едешь, дальше будешь?

Новые районы застройки — новые проблемы Как отмечает руководитель офиса агентства недвижимости «Жилфонд» на Одоевского Сергей Жигарев, на сегодня можно смело говорить о транспортной доступности коттеджных поселков Новосибирска, расположенных, во-первых, по линии железной дороги, там, где налажена работа электричек.
Обновлено в 21:00
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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