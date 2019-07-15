Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗВедомости 18:04
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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с чего всё началось
Утром в понедельник следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена. Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются.Коммерсантъ15:51
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Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Общество
Аномальная жара стоит на Аляске: обзор прессы
Москвич отдал мошенникам 136 миллионов рублей; стресс от непогоды можно снять ярким зонтом; королева Великобритании любит коктейль из джина с Дюбонне.
Обновлено в 20:18
Футбол
Президент Бразилии дал ответ на обвинения Месси
Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси о коррупции в КОНМЕБОЛ, кторая привела к победе сборной Бразилии на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 18:35
Наука
Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено 12 июля в 03:48
Происшествия
Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Кино
Агентом 007 в «бондиане» станет женщина
Роль знаменитого Агента 007 в предстоящем фильме "Джеймс Бонд 25" на сей раз достанется женщине. Его сыграет актриса Лашана Линч.
Обновлено в 15:02
Политика
Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею
Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.
Обновлено в 21:26
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Наука
Опубликовано первое в истории фотоизображение квантовой запутанности
Обновлено вчера в 14:24
Финансы
«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире
Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.
Обновлено в 07:23
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 2:0
В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
Обновлено в 11:25
Политика
О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне
В Лондоне состоялась премьера фильма "Король Лев".
Обновлено в 15:18
Космос
США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной
Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено в 22:05
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова рассказала про брак с Эмином Агаларовым
Ровно год назад самый завидный жених российского шоу-бзинеса — Эмин Агаларов женился на Алене Гавриловой.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Здоровье
Эксперты назвали провоцирующие образование тромбов продукты
По словам экспертов, некоторые продукты питания способствуют образованию тромбов – кровяных сгустков.
Обновлено в 21:54
Транспорт
Тише едешь, дальше будешь?
Новые районы застройки — новые проблемы Как отмечает руководитель офиса агентства недвижимости «Жилфонд» на Одоевского Сергей Жигарев, на сегодня можно смело говорить о транспортной доступности коттеджных поселков Новосибирска, расположенных, во-первых, по линии железной дороги, там, где налажена работа электричек.
Обновлено в 21:00