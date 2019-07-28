Происшествия

МВД задержало более тысячи провокаторов на беспорядках в центре МосквыЭкономика сегодня вчера в 14:41

Главное управление МВД по Москве сообщило о количестве задержанных на несанкционированном митинге, который прошел в центре Москвы 27 июля. Всего полиция задержала 1074 правонарушителя.
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Российская полиция при охране порядка на незаконных акциях действует нежнее американской

Политическая Экспертиза08:38

МВД задержало более тысячи провокаторов на беспорядках в центре Москвы

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