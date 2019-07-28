Главное управление МВД по Москве сообщило о количестве задержанных на несанкционированном митинге, который прошел в центре Москвы 27 июля. Всего полиция задержала 1074 правонарушителя.

МВД задержало более тысячи провокаторов на беспорядках в центре Москвы

Общество Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.

Политика Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.

Армия и оружие Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76 Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.

Музыка Гитару с автографами музыкантов The Doors продали на аукционе в РФ На аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей.

Футбол Трансфер Кругового обойдется «Зениту» в 2 миллиона евро Ожидается, что петербургский клуб заплатит за игрока около 2 миллионов евро.

Политика Великобритания готовится к выходу из ЕС без соглашения Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, на которого премьер Борис Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit, сообщил, что королевство готовится к выходу из Европейского союза без сделки.

Футбол «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Политика Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.

Общество Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала порталу "ЕТВ" о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги и стал одним из главных в ее жизни.

Политика Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.

Армия и оружие Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.

Футбол «Арсенал» — «Ростов». Команды огласили стартовые составы 28 июля в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 3-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Ростовом».

Политика Зеленский потребовал от Авакова уволить главу днепропетровской полиции Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховерю.

Общество Из Тулуна снова эвакуируют жителей из-за угрозы наводнения Жителей многострадального города Тулун в Иркутской области, который сильно пострадал от паводков, вновь эвакуируют, так как снова есть угроза наводнения.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».