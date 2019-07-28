Происшествия
МВД задержало более тысячи провокаторов на беспорядках в центре МосквыЭкономика сегодня вчера в 14:41
Главное управление МВД по Москве сообщило о количестве задержанных на несанкционированном митинге, который прошел в центре Москвы 27 июля. Всего полиция задержала 1074 правонарушителя.
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Российская полиция при охране порядка на незаконных акциях действует нежнее американской
Политическая Экспертиза08:38
МВД задержало более тысячи провокаторов на беспорядках в центре Москвы
Экономика сегоднявчера в 14:41
«Митингующие» из-за московских выборов провокаторы оказались приезжими – МВД
ПолитРоссиявчера в 09:11
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МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.
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В Грузии арестовали экс-министра обороны по делу о протестах в Тбилиси
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Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
Обновлено в 07:17
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