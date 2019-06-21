Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела ГолуноваLenta.ru 08:01
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:51, Вашингтон
Футбол
Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено в 14:23
Спорт
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске
Обновлено в 15:12
Политика
Песков назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой
Указ российского президента Владимира Путина относительно авиасообщения с Грузией является вынужденной рестрикцией.
Обновлено в 15:16
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Происшествия
В США загорелся нефтеперерабатывающий завод
Обновлено в 06:00
Наука
Сверхпроводящий ферромагнетик вскрывает карты
Ферромагнетики же — материалы, обладающие намагниченностью, которая создает магнитное поле в объеме.
Обновлено 19 июня в 07:29
Энергетика
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Футбол
Самедов покидает «Крылья Советов»
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием
Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор
Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
Обновлено вчера в 02:00
Экономика
Продажи домов на вторичном рынке в США выросли в мае на 2,4%
Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в мае 2019 года увеличились на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,34 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов.
Обновлено в 10:14
Политика
Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен
В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Политика
АТОР пересчитала находящихся в Грузии российских туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в настоящее время в Грузии находятся до 10 тысяч организованных туристов из России.
Обновлено в 16:17
Здоровье
Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС
По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР
ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 12:37
Футбол
Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»
В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии В, однако в плей-офф за право играть в Серии А проиграл «Читтаделле».
Обновлено в 15:40
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры игрока
Обновлено в 02:24
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Политика
В Москве объяснили значение антироссийского митинга в Грузии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал оппозиционную акцию в Грузии, начавшуюся после выступления российского депутата на сессии Межпарламентской ассоциации православия (МАП).
Обновлено вчера в 16:07
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Глава Xiaomi объяснил название новой линейки Xiaomi CC
Производитель смартфонов Xiaomi собирается выпустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Xaiomi CC.
Обновлено в 07:58
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19