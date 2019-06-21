Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела ГолуноваLenta.ru 08:01

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Источник: СК пока не получал материалы, связанные с делом Голунова

ТАСС12:36

Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова

РИА Новости08:26

Дело, по которому проходил Иван Голунов, передадут в Следственный комитет

Дождь08:02

Материалы о нарушениях оперативников в «деле Голунова» отправлены в прокуратуру Москвы

Интерфакс08:10

МВД нашло нарушения в работе полицейских по делу журналиста И.Голунова

Агентство Москва08:02

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников УВД при задержании Голунова

Москва 2407:54

МВД выявило нарушения в оперативных мероприятиях по делу Голунова

РБК08:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:51, Вашингтон
Футбол

Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено в 14:23
Спорт

Началась церемония открытия Европейских игр в Минске

Обновлено в 15:12
Политика

Песков назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой

Указ российского президента Владимира Путина относительно авиасообщения с Грузией является вынужденной рестрикцией.
Обновлено в 15:16
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Происшествия

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

Обновлено в 06:00
Наука

Сверхпроводящий ферромагнетик вскрывает карты

Ферромагнетики же — материалы, обладающие намагниченностью, которая создает магнитное поле в объеме.
Обновлено 19 июня в 07:29
Энергетика

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Футбол

Самедов покидает «Крылья Советов»

Обновлено в 10:53
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием

Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор

Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
Обновлено вчера в 02:00
Экономика

Продажи домов на вторичном рынке в США выросли в мае на 2,4%

Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в мае 2019 года увеличились на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,34 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов.
Обновлено в 10:14
Политика

Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен

В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Политика

АТОР пересчитала находящихся в Грузии российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в настоящее время в Грузии находятся до 10 тысяч организованных туристов из России.
Обновлено в 16:17
Здоровье

Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС

По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР

ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 12:37
Футбол

Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»

В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии В, однако в плей-офф за право играть в Серии А проиграл «Читтаделле».
Обновлено в 15:40
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры игрока

Обновлено в 02:24
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Политика

В Москве объяснили значение антироссийского митинга в Грузии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал оппозиционную акцию в Грузии, начавшуюся после выступления российского депутата на сессии Межпарламентской ассоциации православия (МАП).
Обновлено вчера в 16:07
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Гаджеты

Глава Xiaomi объяснил название новой линейки Xiaomi CC

Производитель смартфонов Xiaomi собирается выпустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Xaiomi CC.
Обновлено в 07:58
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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