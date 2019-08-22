Футбол
В России возбудили первое уголовное дело о договорном матчеБИЗНЕС Online 07:59
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что полиция возбудила уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования после матча между командами «Чайка» и «Черноморец».
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Google не стал давать новой версии Android «сладкое» название
Google выпустила заключительную бета-версию Android 10 Q, которой впервые не стали давать название сладости, как было в предыдущих версиях, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 13:37
Происшествия
При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека
В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет
Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено в 01:56
Происшествия
МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Гаджеты
В России создали бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800
Телефон выполнен в форм-факторе слайдера.
Обновлено в 13:04
Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", не найдя доказательств того, что кошек заводят преимущественно женщины, больше других страдающие от депрессии или одиночества.
Обновлено в 13:42
Космос
«Союз» с роботом Федором успешно стартовал с космодрома «Байконур»
Сегодня утром, 22 августа, с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Ростове гости на свадьбе устроили стрельбу
Устроивших стрельбу в воздух гостей свадьбы в Ростове-на-Дону доставили в полицию.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Политика
В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.
Обновлено в 13:02
Политика
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 13:29
Кино
Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:30
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество
Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 млн
Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 миллионов рублей.
Обновлено в 09:31
Единоборства
Усик проведет бой с российским тяжеловесом
Обновлено в 11:08
Происшествия
Суд отказался продлить арест Навального из-за госпитализации
Симоновский районный суд Москвы отказался продлевать арест оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 13:22
Игры
Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5
Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48